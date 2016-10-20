Разработчик и дистрибутор лекарств «Р-фарм» занялся разработкой вакцин

Речь идет об импортозамещающих и новых вакцинах, которых еще нет на рынке

«Р-фарм» занялась разработкой вакцин, выяснили «Ведомости». Компания вместе с лабораторией члена-корреспондента РАН Николая Нифантьева в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН разрабатывает химические подходы и технологии производства вакцин третьего поколения. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по биотехнологиям «Р-фарм» Андрей Яковенко и подтвердил Нифантьев.

«Р-фарм» считает профилактическую медицину перспективной и интересной, тем более что штаммы возбудителей госпитальных инфекций приобретают все большую и большую резистентность (т. е. устойчивость. – «Ведомости»), объясняет интерес к новому сегменту гендиректор группы «Р-фарм» Василий Игнатьев. Поэтому группа поддержала проект Нифантьева как индустриальный партнер в рамках выделения Минобрнауки субсидий на научные исследования, продолжает он.

Какие именно вакцины они разрабатывают, Игнатьев не прокомментировал. Он сказал лишь, что речь идет об импортозамещающих вакцинах (но следующего поколения к представленным), а также о новых вакцинах, которых еще нет на рынке. Ранее Нифантьев говорил, что его лаборатория разрабатывает, в частности, еще не представленную на рынке вакцину против синегнойной палочки.

Сколько «Р-фарм» готова вложить в новое для себя направление, Игнатьев не комментирует. За рубежом разработка одной вакцины может стоить $300–700 млн, отмечал ранее руководитель «IMS Health Россия и СНГ» Николай Демидов.

У «Р-фарм» широкие компетенции: у компании есть опыт научных исследований и разработок, в том числе за рубежом, трансфера технологий, а также в сегменте государственных закупок, сказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Благодаря этому у компании есть хорошие шансы на любом рынке, в том числе на рынке вакцин, считает он.

«Р-фарм» работает в России, США, Японии и Индии, говорится на сайте компании. Ее оборот в 2015 г., по собственным данным, превысил 77 млрд руб. «Р-фарм» – крупнейший поставщик лекарств для государства, свидетельствуют данные компании «Курсор»: в 2015 г. она поставила заказчикам лекарств на 35,6 млрд руб. (это 10,6% рынка). У компании есть три завода в России и один в Германии, объявлено о строительстве совместного с партнерами фармацевтического комплекса в Азербайджане.

Государство уделяет пристальное внимание рынку вакцин и других иммунобиологических препаратов. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минздраву подготовить и внести в правительство проект списка иммунобиологических препаратов, в том числе для обеспечения национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемиологическим показаниям. В проекте Минздрава – вакцины для профилактики 23 заболеваний из календарей, которые уже производятся в России. Производство вакцин против 34 заболеваний, а также иммуноглобулины и сыворотки против еще 21 заболевания целесообразно наладить (заболевания во всех трех списках могут пересекаться), говорится в документе за подписью замминистра здравоохранения Сергея Краевого, с которым ранее ознакомились «Ведомости».