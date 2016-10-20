Статья опубликована в № 4186 от 20.10.2016 под заголовком: Потребительские гиганты в минусе

Потребительские гиганты в минусе

Ведущие мировые производители потребительских товаров пережили тяжелый квартал. По ним ударили серьезные проблемы, включая скачки валютных курсов
Ведущие мировые производители потребительских товаров пережили тяжелый квартал. По ним ударили серьезные проблемы, включая скачки валютных курсов
Ведущие мировые производители потребительских товаров пережили тяжелый квартал. По ним ударили серьезные проблемы, включая скачки валютных курсов
А. Гордеев / Ведомости

Акции крупнейших производителей потребительских товаров всегда считались безопасным убежищем для инвесторов при экономической нестабильности: бутилированная вода или стиральный порошок пользуются спросом и в хорошие времена, и в плохие. Но последние отчеты глобальных компаний показывают, что многие столкнулись с необычным сочетанием серьезных вызовов – от нестабильности на развивающихся рынках и обострения конкуренции с местными производителями до роста цен на сырье и валютных колебаний.

В среду британская корпорация Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Lysol и Scholl, отчиталась о самом низком с середины 2011 г. росте сопоставимых продаж в III квартале – всего на 2%. Компания связала плохие показатели с проблемами на рынке России и понизила прогноз годовой выручки. На выручке негативно отразились политическая нестабильность в Турции, сложная ситуация в Африке и на Ближнем Востоке. Менеджмент компании не ждет улучшений в ближайшее время.

На прошлой неделе Unilever сообщила о базовом росте выручки в III квартале на 3,4%, но рост был полностью обусловлен повышением цен. Физические объемы продаж Unilever в III квартале сократились на 0,4% после роста на 1,8% в предыдущем квартале. Финансовый директор компании Грэм Питкетли сослался на девальвацию в Латинской Америке, обрушившую доходы потребителей.

Корпорация P&G в августе представила очень скромный прогноз выручки на 2017 финансовый год и объявила, что скорректированная прибыль в пересчете на акцию в IV финансовом квартале упала на 8% без учета курсовых колебаний. Отчетность за I квартал компания опубликует на следующей неделе.

Во вторник французская Danone отчиталась о росте продаж в III квартале всего на 2,1% – это самый низкий показатель с 2009 г. Компания сослалась на регуляторные изменения в Китае, замедлившие рост продаж детского питания, и на тяжелую ситуацию на рынках России и Бразилии. Пострадала Danone и от колебаний валютных курсов: по данным компании, из-за падения аргентинского песо, британского фунта, мексиканского песо и китайского юаня в совокупности замедлился рост продаж до 4,1%.

Перевела Надежда Беличенко

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