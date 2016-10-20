Потребительские гиганты в минусе

Акции крупнейших производителей потребительских товаров всегда считались безопасным убежищем для инвесторов при экономической нестабильности: бутилированная вода или стиральный порошок пользуются спросом и в хорошие времена, и в плохие. Но последние отчеты глобальных компаний показывают, что многие столкнулись с необычным сочетанием серьезных вызовов – от нестабильности на развивающихся рынках и обострения конкуренции с местными производителями до роста цен на сырье и валютных колебаний.

В среду британская корпорация Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Lysol и Scholl, отчиталась о самом низком с середины 2011 г. росте сопоставимых продаж в III квартале – всего на 2%. Компания связала плохие показатели с проблемами на рынке России и понизила прогноз годовой выручки. На выручке негативно отразились политическая нестабильность в Турции, сложная ситуация в Африке и на Ближнем Востоке. Менеджмент компании не ждет улучшений в ближайшее время.

На прошлой неделе Unilever сообщила о базовом росте выручки в III квартале на 3,4%, но рост был полностью обусловлен повышением цен. Физические объемы продаж Unilever в III квартале сократились на 0,4% после роста на 1,8% в предыдущем квартале. Финансовый директор компании Грэм Питкетли сослался на девальвацию в Латинской Америке, обрушившую доходы потребителей.

Корпорация P&G в августе представила очень скромный прогноз выручки на 2017 финансовый год и объявила, что скорректированная прибыль в пересчете на акцию в IV финансовом квартале упала на 8% без учета курсовых колебаний. Отчетность за I квартал компания опубликует на следующей неделе.

Во вторник французская Danone отчиталась о росте продаж в III квартале всего на 2,1% – это самый низкий показатель с 2009 г. Компания сослалась на регуляторные изменения в Китае, замедлившие рост продаж детского питания, и на тяжелую ситуацию на рынках России и Бразилии. Пострадала Danone и от колебаний валютных курсов: по данным компании, из-за падения аргентинского песо, британского фунта, мексиканского песо и китайского юаня в совокупности замедлился рост продаж до 4,1%.

Перевела Надежда Беличенко