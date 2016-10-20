Оборот розницы упал в сентябре

Оборот розницы в России в сентябре 2016 г. в сопоставимых ценах сократился на 3,6% год к году до 2,41 трлн руб., сообщил Росстат. В январе – сентябре 2016 г. показатель снизился на 5,4% до 20,34 трлн руб. В сентябре оборот розницы на 92,7% формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, кроме рынков, а доля розничных рынков и ярмарок составила 7,3% (в сентябре 2015 г. – 92 и 8% соответственно). ТАСС

Авторынок просядет чуть меньше

PricewaterhouseCoopers (PwC) улучшила прогноз продаж легковых автомобилей в России в 2016 г. до 1,27 млн шт. с 1,1 млн шт., ожидавшихся в феврале по «базовому» сценарию, сообщила PwC. Новый прогноз предполагает сокращение к отгрузкам 2015 г. на 14%. PwC приводит данные по регистрациям за 2015 г. на уровне 1,28 млн шт. Одним из основных факторов при прогнозе продаж в 2016 г. стал прогноз цены на нефть. «По данным консенсус-прогноза Bloomberg, на момент публикации презентации средняя цена на нефть марки Brent ожидается на уровне $47 за баррель», – отмечает PwC. Также авторынок поддерживают меры государственного стимулирования спроса. Интерфакс

«Русагро» сократила выручку сахарного бизнеса

Выручка сахарного бизнеса «Русагро» в III квартале 2016 г. сократилась на 4% год к году до 8,3 млрд руб., сообщила группа. Сахарный бизнес – крупнейший в структуре дохода «Русагро». В июле – сентябре компания снизила производство сахара на 1% до 172 900 т, продажи – на 7% до 188 600 т. Средняя цена на сахар упала на 1% до 41,7 руб. за 1 кг. Выручка мясного бизнеса группы сократилась за июль – сентябрь на 6% до 4,6 млрд руб., масложирового бизнеса – на 23% до 2,9 млрд руб. Выручка сельхозподразделения за III квартал выросла на 23% до 3,6 млрд руб. Интерфакс