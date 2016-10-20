TNS не осталась одна

TNS оказалась не единственным участником конкурса по отбору монопольного измерителя телеаудитории в России. У нее нашлись еще три конкурента – «Ромир», MediaHills и GS Group

TNS оказалась не единственным участником конкурса по отбору монопольного измерителя телеаудитории в России. У нее нашлись еще три конкурента – «Ромир», MediaHills и GS Group

Компании TNS (в скором времени сменит название на MediaScope), Romir и GS Group (партнер «Триколор ТВ») подали заявки на участие в конкурсе Роскомнадзора по выбору единого телеизмерителя в России, рассказали «Ведомостям» представители этих компаний. Также заявку подала компания MediaHills, следует из данных Роскомнадзора.

С сентября 2017 г. право измерять аудиторию российских каналов будет только у компании, которая получила на это полномочия от Роскомнадзора, следует из недавних поправок к закону о СМИ. Измеритель должен быть российской компанией с долей иностранного владения не более 20%. 19 октября Роскомнадзор закончит прием заявок претендентов, 31 октября завершится их экспертиза, говорил после проведения первой комиссии по единым телеизмерениям руководитель службы Александр Жаров. На комиссии было решено, что измерять аудиторию в России сможет только одна компания.

TNS – самый крупный телеизмеритель в России. Его счетчики аудитории, так называемые пиплметры, установлены в 5400 домохозяйствах в городах с населением более 100 000 человек. Рейтинги TNS – это общепризнанная валюта рынка, именно они используются при продаже рекламы на каналах. Хотя не все телекомпании были довольны измерениями этой компании – «Первый канал» считает методику TNS устаревшей и давно не пользуется ее услугами. Правда, селлер канала – Vi – продает рекламу именно на основании данных TNS.

Государственный измеритель До лета единственным владельцем TNS была Kantar Media, входящая в британский медиахолдинг WPP. После принятия поправок она продала 80% TNS подконтрольному государству ВЦИОМу.

GS Group называет себя технологическим партнером крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». Источники «Ведомостей» говорили, что у этих компаний общий совладелец – Андрей Ткаченко. Компания использует для измерения ТВ-приставки собственного производства с возможностью пиплметрии, которые установлены по всей зоне покрытия оператора «Триколор ТВ» в России. Измерительная панель компании составляет 4000 абонентов, также компания проводит исследования на 30 000 респондентов, говорится в сообщении GS Group.

MediaHills занимается измерениями ТВ-аудитории и ТВ-рекламы, указано на ее сайте. Про данным «СПАРК-Интерфакса», владеет этой компанией Андрей Бояринов, который ранее работал директором по маркетингу «Акадо». Представитель «Акадо» и Бояринов сообщили «Ведомостям», что MediaHills и «Акадо» никак не связаны.

Компания не пользуется пиплметрами. Для изучения ТВ-аудитории компания использует данные приставок для IPTV, для чего заключила договоры с 200 операторами по всей стране. Приставка в автоматическом режиме отправляет информацию о просмотренных каналах на сервер, где данные анализируются и после сопоставления с программой передач составляются отчеты. Сейчас базовая панель MediaHills состоит из 7000 домохозяйств, это позволяет получать данные о том, как смотрят телеканалы в 100 000 домохозяйств в 110 городах России, утверждает Бояринов. Заявку MediaHills подала в консорциуме с ООО «Информационные системы» («Инсис») из Омской области, уточнил Бояринов. «Инсис» больше четырех лет проводит исследования ТВ-аудитории по частным заказам, говорит Бояринов.

«Ромир» – один из первых частных исследовательских холдингов в России. Сейчас компания является эксклюзивным представителем Gallup International / WIN в России и странах СНГ. Компания специализируется на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях.

Панель для измерения телевизионной аудитории у «Ромира» была первая в России и существовала с 1995 по 2001 г., утверждает представитель компании. Новая технология измерения аудитории в разных средах работает с 2015 г., рассказал «Ведомостям» президент компании Андрей Милехин. За последние 10 лет в России должно было состояться несколько конкурсов по выбору единого телеизмерителя, но по разным причинам они были отменены, напомнил Милехин. Для измерения телеаудитории «Ромир» использует запись звуковых рядов с помощью программы, установленной на гаджеты пользователей. «Мы используем данную систему для измерения предпочтения покупателей, которые сканируют приобретаемые в различных торговых каналах продукты. Измеряя аудиторию телеканалов, мы можем предоставлять рекламодателям отчеты о том, какие каналы смотрят покупатели тех или иных товаров и услуг», – говорит Милехин.

Впрочем, он сомневается в том, что «Ромиру» дадут выиграть на конкурсе. «Одно из ключевых условий конкурса – это наличие установленных измерительных приборов в домохозяйствах. Но мы собираемся измерять аудиторию с помощью софта и не видим необходимости закупать подержанные пиплметры и методологически деградировать. У нас был выбор не подавать заявку на конкурс, но мы все же решили напомнить индустрии про современную технологию, которая, к слову, стоит на порядок дешевле аппаратного измерения», – сказал Милехин.

Фактически процедура отбора телеизмерителя – чистая формальность, так как победитель был понятен заранее, говорил «Ведомостям» человек, знакомый с членами комиссии по телеизмерениям. После того как TNS перешла под контроль государства, смысла в процедуре отбора нет, поскольку и альтернативы для выбора измерителя тоже нет, так как очевидно, что это будет TNS, говорил он.