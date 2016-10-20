Автопром поддержат 60 млрд руб.

Минпромторг рассчитывает получить из бюджета почти 60 млрд руб. на поддержку автопрома в 2017 г., предложения находятся на согласовании в правительстве, сообщил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, речь идет о программах стимулирования спроса. Интерфакс

Стоимость чистых активов «Русснефти» достигла $1 млрд

Стоимость чистых активов «Русснефти» стала положительной: 64,1 млрд руб. за девять месяцев 2016 г., в прошлом году было минус 110 млрд руб. В отчете компании по МСФО за первое полугодие говорится, что в I квартале 2016 г. она провела плановые погашения кредита ВТБ: основного долга – $8,5 млн и процентов – $41 млн. $700 млн компания направила в апреле на внеплановое погашение основного долга и процентов на $6 млн. В июне компания уплатила проценты на $17 млн. Интерфакс

Пошлины на нефть отменят не раньше 2025 г.

Отказ от пошлины на нефть и нефтепродукты должен произойти не раньше 2025 г., считает министр энергетики Александр Новак. Минфин предлагает отказаться от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты уже в 2019–2020 гг. «Такие идеи от Министерства финансов мы слышали. Но никаких пока конкретных подробных обсуждений не происходило», – заверил Новак. В 2025 г. это будет целесообразнее, сказал он, к этому времени появится единый рынок нефти и газа в Евразийском экономическом союзе. Интерфакс

ВТБ разрешит дивиденды от UC Rusal

ВТБ доволен уровнем долга UC Rusal и выступает за выплату промежуточных дивидендов, сообщил первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. Компания практически полностью погасила задолженность по предэкспортным кредитам перед ВТБ, радовался Соловьев. «Мы очень сильно помогали им с реструктуризацией, пошли полностью им навстречу, они прекрасно исправили ситуацию. Компания, на наш взгляд, еще даже не реализовала весь потенциал от улучшения кредитной составляющей», – сказал он. Интерфакс

Ориентир доходности евробондов Polyus Gold понижен до 4,75%

Ориентир доходности евробондов Polyus Gold International Limited понижен до 4,75% (плюс-минус 5 базисных пунктов), компания планирует в среду разместить бумаги со сроком погашения в марте 2022 г. на сумму $500–600 млн. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5% годовых. Интерфакс