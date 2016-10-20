Цифры. Тенденции. События

36 100 руб.

Cоставила среднемесячная номинальная зарплата в сентябре, по данным Росстата. По сравнению с сентябрем 2015 г. она выросла на 9,4%. Однако в реальном выражении средняя зарплата в сентябре увеличилась на 2,8% к сентябрю прошлого года. За январь – сентябрь 2016 г. доходы населения в реальном выражении снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Интерфакс

Пожарную нагрузку снизят

Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный снизить количество проверок малого и среднего бизнеса на соответствие требованиям пожарной безопасности. Предприниматели смогут оформлять декларации по пожарной безопасности в добровольном порядке. А здания и сооружения, указанные в декларации, будут исключены из списка плановых проверок. За последние пять лет контролирующие ведомства провели около 6 млн плановых проверок и более 200 000 внеплановых и внезапных, сказала заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Интерфакс

Инновации плохо внедряются

Согласно отчету Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ в 2015 г. только 9,5% отечественных предприятий внедряли новые технологии. Для сравнения: в Германии – 61,5%, в Бельгии – 52,8%, в Польше – 17,7%, в Венгрии – 17,5%). К инновациям в России прежде всего расположены крупные организации, в малом бизнесе не хватает денег и интеллектуальных ресурсов. ТАСС