Слова
Дмитрий Песков
«Что касается островной проблемы, здесь тоже ведутся консультации, они сложные, они не терпят шума, не терпят каких-либо «инъекций».
Пресс-секретарь президента назвал переговоры с Японией по территориальному вопросу «очень кропотливой работой, которая требует большого терпения». («РИА Новости»)
Владимир Константинов
«Сегодня мы можем с таким же успехом предъявить иск к ним <...> Сколько убытков мы понесли в Крыму из-за нахождения в составе Украины».
Председатель Госсовета Крыма назвал пиар-акцией иск компании «Нафтогаз Украины» к России на $2,6 млрд за оставшиеся в республике активы. (ТАСС)
Барак Обама
«Я никогда в жизни не видел, чтобы кандидат в президенты пытался дискредитировать выборы и избирательный процесс еще до голосования».
Президент США посоветовал Дональду Трампу «прекратить ныть» по поводу фальсификации предстоящих президентских выборов. (The New York Times)