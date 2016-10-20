Статья опубликована в № 4186 от 20.10.2016 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Что касается островной проблемы, здесь тоже ведутся консультации, они сложные, они не терпят шума, не терпят каких-либо «инъекций».

Пресс-секретарь президента назвал переговоры с Японией по территориальному вопросу «очень кропотливой работой, которая требует большого терпения». («РИА Новости»)

Владимир Константинов

«Сегодня мы можем с таким же успехом предъявить иск к ним <...> Сколько убытков мы понесли в Крыму из-за нахождения в составе Украины».

Председатель Госсовета Крыма назвал пиар-акцией иск компании «Нафтогаз Украины» к России на $2,6 млрд за оставшиеся в республике активы. (ТАСС)

Барак Обама

«Я никогда в жизни не видел, чтобы кандидат в президенты пытался дискредитировать выборы и избирательный процесс еще до голосования».

Президент США посоветовал Дональду Трампу «прекратить ныть» по поводу фальсификации предстоящих президентских выборов. (The New York Times)