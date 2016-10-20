Цифры. Тенденции. События

2,8%

На столько снизились в сентябре реальные располагаемые денежные доходы населения после падения на 8,2%, по уточненным данным, в августе, сообщил Росстат. За январь – сентябрь доходы уменьшились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Интерфакс

2,8%

Минэнерго по-прежнему рассчитывает на запуск пилотных проектов по налогу на дополнительный доход (НДД) с 1 января 2017 г., сообщил министр энергетики Александр Новак. По его словам, на них может добываться 15 млн т нефти, или около 3% от общей добычи. Квота будет распределяться между компаниями, скорее всего, пропорционально добыче. Минфин предлагает НДД для нескольких действующих месторождений в Западной Сибири выработанностью от 20 до 80% на 1 января 2016 г. Кроме того, НДД предлагается применить для новых месторождений Западной Сибири с выработанностью до 5% с учетом особых параметров его расчета для них. Интерфакс

0,1%

На столько выросли с 11 по 17 октября потребительские цены, сообщил Росстат. Цены прибавляют по 0,1% пятую неделю подряд. До этого три недели инфляция была нулевой. С начала месяца к 17 октября инфляция составила 0,3%, с начала года – 4,4%. В годовом выражении инфляция – 6,2% против 6,3% неделей ранее. Среднесуточная инфляция тем не менее ускоряется из-за роста цен на плодоовощную продукцию. Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам октября в 0,4–0,5%, сообщил представитель министерства. Интерфакс