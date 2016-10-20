Объявлен лонг-лист премии «Нос»

Жюри литературной премии «Нос», которую ежегодно проводит Фонд Михаила Прохорова, объявило длинный список 2016 г., в который вошло 18 произведений. Их авторы: Юрий Буйда, Евгений Водолазкин, Полина Жеребцова, Кирилл Кобрин, Сергей Кузнецов, Владимир Мартынов, Александра Петрова, Моше Шанин, Владимир Войнович, Дмитрий Липскеров, Игорь Сахновский, Василий Авченко, Алексей Зикмунд, Олег Зайончковский, Борис Лего, Сергей Лебедев, Андрей Шарый, Иван Шипнигов. 1 ноября начнется читательское онлайн-голосование, по итогам которого будет определен победитель в номинации «Приз читательских симпатий». 2 ноября на X Красноярской ярмарке книжной культуры пройдут открытые дебаты жюри, экспертов и литературной общественности и будет назван короткий список. Итоговые дебаты премии с выбором победителя состоятся в «Гоголь-центре» в Москве 24 января 2017 г. Гран-при премии «Нос-2015» получил Данила Зайцев за книгу «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева». Colta.Ru

Ранее не издававшаяся повесть Толкиена выйдет в 2017 г.

Ранее не издававшаяся «Повесть о Берене и Лютиэн» Джона Р. Р. Толкиена будет опубликована в мае 2017 г., сообщает газета The Guardian. Историю о любви человека и бессмертной эльфийки опубликует издательство HarperCollins. Эти персонажи были настолько значимы для писателя, что их имена выбиты на надгробии Толкиена и его жены. В повести рассказывается о том, что союзу Берена и Лютиэн противился отец героини, эльфийский владыка, он дал человеку невыполнимые задания, с которыми тот все же справился, а Лютиэн пожертвовала бессмертием ради своего возлюбленного. Книга была написана в 1917 г. Эта история – «важный элемент эволюции» «Сильмариллиона», заявили в издательстве. Готовящаяся к выходу книга – это попытка сына писателя Кристофера Толкиена «извлечь историю Берена и Лютиэн из обширной работы, в которую она была встроена», в первозданном виде. ТАСС