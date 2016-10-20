100 млн руб. для «Русской трапезы»

Фонд развития промышленности Петербурга может предоставить 100 млн руб. группе компаний «Русская трапеза» в виде кредита для реализации проекта по производству пищевого оборудования, сообщил вчера на конференции «Ведомостей» председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин. Заявка прошла экспертный совет и теперь ее должен утвердить наблюдательный совет фонда, уточнил он. Ведомости

Новый резидент Greenstate

Германская IREKS и связанная с ней «Триэр-СПб» в этом году начнут строительство завода хлебопекарных ингредиентов в индустриальном парке Greenstate в Горелове, сообщил директор по коммерческой недвижимости АО «ЮИТ Санкт-Петербург» (управляет парком) Максим Соболев. На новую площадку будет перенесено производство, расположенное у метро «Фрунзенская». Ведомости