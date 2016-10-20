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Правительство одобрило отмену НДС на пассажирские железнодорожные перевозки до 2030 г., сообщил министр транспорта Максим Соколов. В этом году НДС для пригородного сообщения уже обнулен, ставка для дальнего следования снижена с 18 до 10%. Интерфакс

«Акрон» увеличил производство

«Акрон» за девять месяцев увеличил выпуск продукции в сравнении с девятью месяцами 2015 г. на 13% до 4,7 млн т, сообщила компания. Производство удобрений выросло на 19% до 3,8 млн т, несмотря на продажу «Хунжи-Акрона». Компенсировать выбытие мощностей «Акрон» смог благодаря запуску нового агрегата аммиака и меньшего числа остановочных ремонтов в сравнении с 2015 г. Выпуск аммиака увеличился на 27% до 1,568 млн т, производство азотных удобрений – на 24,3% до 2,7 млн т. Интерфакс

«Русгидро» увеличила выработку

Общая выработка «Русгидро» увеличилась за девять месяцев на 12,6% до 94,1 млрд кВт ч в сравнении с девятью месяцами 2015 г. Выработка ГЭС и ГАЭС составила 72,8 млрд кВт ч (+20,3%). Выработка ТЭС и геотермальных станций на Дальнем Востоке выросла на 7,8% до 21,3 млрд кВт ч. Интерфакс