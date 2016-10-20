Умные часы завоевывают Россию

Рост на мировом рынке носимой электроники во II квартале 2016 г., по данным IDC, был меньше, чем в России

Продажи носимой электроники (wearable gadgets) в России в первом полугодии 2016 г. год к году выросли на 70% до 105 000 устройств, следует из материалов «М.видео». Выручка от их продаж увеличилась в 4 раза до 1,7 млрд руб. По темпам роста продаж умные аксессуары для смартфонов опережают сами смартфоны – в первом полугодии 2016 г. таких аппаратов было продано на 4% больше, чем за тот же период годом ранее, а выручка от их продаж выросла на 30%, утверждает представитель «М.видео» Валерия Андреева.

По оценке «Связного», за первые шесть месяцев 2016 г. продажи носимой электроники в России выросли более чем на 50%, было продано более 100 000 устройств. В деньгах рост более чем на 300% – до 1,6 млрд руб.

Смартфон уже стал частью повседневной жизни – чтобы расширить его функциональность или подчеркнуть свой статус, пользователи все чаще покупают умные часы или фитнес-браслеты, рассуждает Андреева. При этом на умные часы приходится 80% продаж портативной электроники, отмечает Андреева. Интерес к ним растет, потому что появляется больше приложений, адаптированных для этих устройств, а также из-за роста их функциональности – например, появляется больше моделей со встроенным GPS-приемником, объясняет она.

Рост происходит за счет умных часов, отмечает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. При этом растущий интерес к этим устройствам влияет и на продажи смартфонов, утверждает она. Например, покупатель хочет приобрести часы и сталкивается с тем, что его смартфон не поддерживает все их функции или часы не работают со смартфоном его бренда, – это приводит к покупке нового аппарата, рассказывает Завьялова.

Рост на мировом рынке носимой электроники во II квартале 2016 г., по данным IDC, был меньше, чем в России, – 26,1% год к году. На рынок было поставлено 22,5 млн устройств.

В России рынок еще не созрел до умных аксессуаров: как показывает опыт Европы, они хорошо продаются, когда средний чек на смартфон превышает 220 евро, в России же он составляет около 100 евро, говорит директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. Продажи в России растут за счет расширения ассортимента умных устройств: сейчас их предлагают десятки компаний, отмечает он. Если не считать любителей здорового образа жизни и тех, у кого много контактов на смартфоне, для остальных покупателей это, по сути, новая игрушка, считает Ладыгин. Теоретически умные устройства могут влиять на продажи флагманских смартфонов: наличие таких дополнений переводит дорогой аппарат из категории средств связи в разряд fashion, говорит Ладыгин.