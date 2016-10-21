Статья опубликована в № 4187 от 21.10.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 62,42

C пятницы, 14 октября, рубль вновь укрепился к основным мировым валютам. За пять последних торговых дней официальный курс доллара снизился на 93 коп. до 62,42 руб./$, а долларовые накопления подешевели на 1,5%.

Евро 68,47

Официальный курс евро уменьшился на 1,26 руб. и достиг значения 68,47 руб. Рублевая стоимость активов, номинированных в евро, снизилась на 1,8%.

Всего с начала 2016 г. доллар подешевел на 14,4%, а евро – на 14%.

Акции и облигации

Российский рынок акций всю неделю дрейфовал в узком коридоре 1955–1980 пунктов по индексу ММВБ. Но в целом за пять последних торговых сессий на Московской бирже его значение уменьшилось на 1%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 1957,09 пункта. Долларовый индекс РТС остался практически на прежнем уровне – 987,48 пункта. Чуть менее половины ликвидных акций выросло в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,37–10,03% годовых, а корпоративных – 9,16–14,8%.

Паи

За период с 13 по 19 октября стоимость паев половины открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) выросла. Лучшие результаты показали фонды глобального сырьевого рынка, а также ПИФы развивающихся стран. Вложенные в них средства за неделю увеличились на 2,2–2,8%. Пайщики ПИФов, отслеживающих динамику цен на золото, заработали 2,1–2,2% прибыли. На этот раз не повезло клиентам фондов с активами, копирующими индекс ММВБ, – они лишились 1% вложенных средств.

Вклады

Крупные розничные банки продолжают корректировать доходность вкладов для физических лиц.

На этой неделе банк «Открытие» прекратил прием вкладов сроком три года и изменил структуру вкладов базовой линейки. Из-за этого доходность его рублевых вкладов снизилась на 0,05–0,25 процентного пункта, а валютных – выросла на 0,1 п. п.

Банк «ВТБ 24» повысил ставки рублевых вкладов для розничных клиентов сроком до полугода на 0,9–1,4% годовых. А максимальная ставка его рублевого непополняемого вклада, который открывается в отделении банка, выросла с 8% годовых до 8,4%. Одновременно банк снизил доходность рублевых вкладов сроком более полугода на 0,15–0,3 п. п. и онлайн-вкладов в долларах на 0,1 п. п.

Золото

$1267

Цена тройской унции золота увеличилась лишь на 0,8% до $1267, серебра – на 0,4% до $17,53. Платина подешевела на 0,1% до $933 за унцию.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи