«Лента» замедлила рост

Выручка ритейлера «Лента» в III квартале 2016 г. выросла на 20,2% год к году до 75,4 млрд руб., сообщила компания. По сравнению с динамикой за II квартал (21,8%) рост выручки в июле – сентябре замедлился.

За девять месяцев продажи увеличились на 21,3% до 215,5 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов ритейлера (LfL) в III квартале выросли на 4,3% (во II квартале – на 4,9%). Рост трафика замедлился до 0,1% с 1,4% во II квартале. «Лента» отметила стабилизацию покупательского поведения, постепенный рост числа товаров и средней стоимости товара в корзине, увеличение продаж непродовольственных товаров. Интерфакс

Россия лидирует по экспорту кориандра

Россия стала мировым лидером по экспорту кориандра, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ). За январь – август 2016 г. Россия экспортировала больше кориандра, чем за весь 2015 год (43 500 т против 31 500 т за 2015 г. и 9000 т в 2014 г.). Основным рынком сбыта стала Индия. В 2015 г. Россия была вторым после этой страны поставщиком кориандра. Интерфакс

Продажи жилья ПИК выросли в 1,5 раза

Группа компаний ПИК, специализирующаяся на строительстве жилья, в III квартале 2016 г. увеличила поступления от продаж недвижимости на 85,8% год к году до 22,99 млрд руб. Доля ипотечных сделок составила 50%, сообщил девелопер. Объем реализации недвижимости вырос на 27,5% до 227 000 кв. м. В целом денежные поступления ПИК в III квартале выросли на 68,1% до 26,08 млрд руб. Интерфакс

ВТБ съехал из Sheraton

ВТБ продал отель Sheraton и бизнес-центр в Ростове-на-Дону, следует из материалов госбанка. ВТБ в июле выставил на продажу 100% ООО «Лира», входившего в группу «Мегаполис» Константина Кузина, по начальной цене 5,935 млрд руб. «Мы подтверждаем, что группа ВТБ продала все свои права, связанные с гостиницей Sheraton», – заявил представитель ВТБ, не уточнив, кому продан актив. Интерфакс