Новый рекорд «Газпрома»

«Газпром» в среду, 19 октября, поставил новый рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье – 579,5 млн куб. м, сообщила компания. «Это на 0,6 млн больше предыдущего пикового значения, зафиксированного днем ранее <...> Наши европейские потребители могут спокойно смотреть на градусник за окном», – приводит пресс-служба слова председателя правления концерна Алексея Миллера. Интерфакс

Polyus Gold займет $500 млн под 4,7%

Финальный ориентир ставки еврооблигаций Polyus Gold на $500 млн – 4,699% годовых, сообщила российская операционная структура компании – «Полюс». Срок погашения бумаг – март 2022 г. Деньги будут использованы для рефинансирования и на общекорпоративные цели, включая операционную деятельность «Полюса». В ходе маркетинга бумаг ставка была понижена с 5% годовых. Инвесторы из России купили 48% выпуска, из стран континентальной Европы – 27%, из Великобритании – 9%, из США – 12%, из стран Азии и Ближнего Востока – 4%, сообщила пресс-служба «Сбербанк CIB» со ссылкой на управляющего директора управления рынков капитала Ольгу Грохольскую. Ведомости

S7 подписала контракт с Embraer

Группа компаний S7 (в нее входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») подписала с бразильским производителем самолетов Embraer контракт на поставку 17 самолетов, сообщила ее совладелица Наталия Филева. «Он [контракт] есть уже, на 17 машин», – сказала она, отвечая на вопрос, подписала ли компания контракт. При этом Филева не уточнила других подробностей. Интерфакс

Игорь Сечин зовет партнеров

«Роснефть» может предложить европейским партнерам участие в энергопроектах на сумму более $100 млрд, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. «Это и новые проекты, и возможности своповых поставок нефти, и поставки оборудования, и участие в совместных добычных и логистических проектах, портфельные инвестиции и банковское финансирование», – пояснил руководитель «Роснефти». Интерфакс

ВЭБ поможет «Камазу»

Наблюдательный совет ВЭБа утвердил решение о покупке банком до конца года полностью выпуска долгосрочных облигаций «Камаза» на 100 млрд руб., сообщил банк. Сделка будет профинансирована за счет инвестирования средств пенсионных накоплений. Облигации обеспечены госгарантией. Полученные средства «Камаз» направит на развитие модельного ряда, сообщил ВЭБ. ТАСС