«Яндекс» отфильтрует новости

«Яндекс» сообщил партнерам об изменениях в условиях информационного сотрудничества с компаниями. Теперь в топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса», на главной странице «Яндекс.Новостей», а также в новостных сюжетах, региональных и тематических рубриках будет публиковаться только информация, которая дословно воспроизводит сообщения официально зарегистрированных СМИ, следует из письма, с которым ознакомились «Ведомости». Остальные сообщения будут доступны пользователям только через поиск. Представитель «Яндекса» подтвердил эту информацию.

В письме партнерам «Яндекс» ссылается на новые ограничения в законодательстве для новостных агрегаторов, которые вступят в силу с 1 января 2017 г. С этого времени новостные агрегаторы (интернет-ресурсы, которые собирают, обрабатывают и распространяют информацию) с аудиторией более 1 млн уникальных пользователей будут нести ответственность за распространяемую информацию, за исключением той, что дословно воспроизводит сообщения официально зарегистрированных в России СМИ. Самые известные новостные агрегаторы рунета – «Яндекс.Новости» и Google News. По данным TNS, в сентябре этого года «Яндекс.Новостями» воспользовалось больше 25 млн жителей России 12–64 лет (без учета мобильных устройств).

Летом, после принятия поправок Госдумой, теперь уже бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Татьяна Исаева сообщила в Facebook, что агрегатору придется отказаться от работы с «не лицензированными в России СМИ» (очевидно, имелись в виду СМИ без регистрации в России). Сколько таких партнеров – не СМИ у «Яндекс.Новостей», представитель компании тогда уточнить не смог. «Яндекс» не требует от партнеров предоставлять сведения о регистрации СМИ в России, объяснил он.

Интернет-отбор 6797 партнеров с таким числом новостных ресурсов сейчас работает сервис «Яндекс.Новости», сообщил «Ведомостям» представитель поисковика. Всего в России, по данным Роскомнадзора, зарегистрировано 81 259 СМИ

Теперь ситуация изменится: при подписании нового договора об информационном сотрудничестве с «Яндексом» компания должна представить копию свидетельства о регистрации СМИ либо договор об экспорте информации, подписанный со СМИ, следует из письма поисковика.

Большинство крупных новостных сайтов в рунете имеют регистрацию СМИ. Руководители нескольких крупных новостных проектов без такого свидетельства сообщили «Ведомостям», что пока не готовы регистрироваться даже ради трафика «Яндекс.Новостей», поскольку риски выше. Так, гендиректор и совладелец Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил, что его компания пока не приняла решения, получать регистрацию или нет: «Мы можем потерять 10–15% переходов с «Яндекса», а с другой стороны, регистрация СМИ очень ко многому обязывает. На нашем сайте ежедневно размещают десятки тысяч комментариев спортсмены, тренеры, болельщики, и премодерацию мы не используем. А если в таком комментарии окажется призыв к свержению власти или даже мат – мы сразу получим предупреждение Роскомнадзора. Мы пока не определились, нужна ли нам регистрация СМИ в таких условиях». По закону, если СМИ получает в течение года два предупреждения от Роскомнадзора, служба имеет право обратиться в суд за лишением регистрации.

Гендиректор «Комитета» (ресурсы TJournal и VC) Даниль Хасашин говорит, что компания пока не приняла решения. Алексей Аметов, совладелец Look at Media (проекты Look at me, Village и т. д.), подтвердил, что у сайтов компании нет регистрации СМИ, и от других комментариев отказался.

А вот телеканал «Дождь» решил зарегистрировать как СМИ свой сайт, чтобы остаться в новостных агрегаторах, сообщил «Ведомостям» главный редактор канала Роман Баданин. Основатель «Дождя» Наталья Синдеева уточнила, что компания находится в процессе оформления регистрации сайта как СМИ.

Представитель Mail.ru Group отказался сообщить «Ведомостям», как будет работать новостной сервис этого холдинга.