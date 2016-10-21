The телки, вино и Esquire

Сергей Минаев назначен главным редактором Esquire, сообщил представитель Premium Publishing (входит в группу Independent Media, издает журнал). Прежний главный редактор Ксения Соколова проработала на этой позиции меньше трех месяцев. «Сергей обладает всеми необходимыми качествами как лидер печатного и онлайн-СМИ и как предприниматель, который понимает коммерческую составляющую издательской деятельности», – передал через своего представителя Сергей Азатян, управляющий партнер Inventure Partners (совладелец Premium Publishing).

Esquire называет себя журналом для умных и разборчивых мужчин и издается в России по лицензии американской Hearst. Его тираж – 70 000 экземпляров. По данным TNS, один номер Esquire в среднем читают 435 000 человек в стране (данные за декабрь 2015 г. – апрель 2016 г.).

Минаев известен прежде всего как писатель, телеведущий. Самая известная его книга «Духless» была несколько лет назад экранизирована. На книгах Минаев, по собственным словам, заработал около $2 млн. Он вел программу «Честный понедельник» на НТВ, а потом шоу «Минаев Live» в интернете. В конце 2012 г. он вместе с Антоном Красовским запустил в интернете канал Kontr TV. По сведениям «Коммерсанта», этот канал финансировал прокремлевский фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». В 2013 г. Kontr TV закрылся. После этого Минаев работал на ТВЦ, а год назад вернулся на НТВ как ведущий шоу «Большинство».

Кроме этого Минаев – совладелец крупного российского импортера вина МБГ и владелец сети винных баров «Хлеб и вино». МБГ для него – крупнейший источник доходов, говорил Минаев год назад «Снобу». Себя он считает государственником: «Если государство не будет защищать свои интересы, если не будет Крыма, если не будет гражданской ответственности, то никакие телки не будут никакого вина пить. Государство просто перестанет существовать. Я в это безусловно верю. Я уверяю, если мы сейчас начнем размениваться на пармезан, мы потеряем страну» (цитата по «Снобу»).

Соколова объяснила в сообщении Premium Publishing, что ее «личные обстоятельства» изменились и она больше не сможет постоянно находиться в России и руководить Esquire. До того как возглавить журнал, она объявила, что будет баллотироваться в Государственную думу от Партии роста. Но по закону о выборах кандидаты в депутаты, работающие в СМИ, на время кампании отстраняются от исполнения должностных обязанностей. Руководитель избирательного штаба Соколовой Леся Рябцева, впрочем, заявила в августе, что намерена использовать в кампании журналистов и фотографов Esquire. Для топ-менеджеров Premium Publishing и ее акционеров вся эта ситуация оказалась не слишком приятной, рассказывали источники «Ведомостей». В конце августа они говорили, что Соколова вряд ли останется руководить журналом. После смены собственников в конце 2015 г. и смены главного редактора большая часть редакции Esquire покинула компанию, добавляли собеседники «Ведомостей».-