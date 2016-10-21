Цифры. Тенденции. События

Life остался в интернете

Телеканал Life с 1 ноября полностью перейдет на интернет-вещание, а также будет интегрирован с одноименным интернет-порталом и радио РСН, сообщил в Facebook гендиректор канала Арам Габрелянов. У нового формата пока нет названия, написал он. В News Media помимо канала Life входит одноименный интернет-портал, журнал комиксов Bubble и радиостанция «Русская служба новостей». ТАСС

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Независимых музыкальных лейблов из 51 страны мира теперь будут представлены в соцсети «В контакте», пишет VC. Компания подписала лицензионное соглашение с агентством цифровых прав Merlin Network, следует из сообщения «В контакте». Merlin Network, по данным Billboard, сейчас контролирует 12% мирового рынка цифровой музыки. В каталоге компании есть такие группы, как Placebo, Pet Shop Boys, The National, The Cult и т. д. У «В контакте» уже есть контракты с тремя крупнейшими мировыми музыкальными студиями – Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Ведомости

Трабун обрел «дзен»

Бывший главный редактор журнала «Афиша» Даниил Трабун стал медиадиректором проекта «Яндекс.Дзен» – это сервис поисковика по рекомендации статей. Об этом он сообщил в Facebook: «В «Дзене» я буду руководить созданием инструментов для издателей, облегчать взаимодействие людей и роботов, выстраивать взаимоотношения с медиасредой». Представитель «Яндекса» подтвердил, что такое назначение состоялось. «Яндекс.Дзен» рекомендует пользователям контент на основе анализа их предпочтений и истории посещений различных сайтов. После ухода с должности главного редактора «Афиши» в феврале этого года Трабун некоторое время работал диджитал-директором Esquire. Ведомости