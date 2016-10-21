Цифры. Тенденции. События

68% резидентов

Российских индустриальных парков – предприятия малого и среднего бизнеса, по данным сети индустриальных и агропромышленных парков DEGA Development. DEGA проанализировала действующие и заключенные контракты на размещение в парках, а также запросы потенциальных резидентов за 2015–2016 гг. 60% запросов в этом году подавали российские компании, 40% – иностранные. По данным компании, среди потенциальных резидентов лидируют предприятия пищевой (23%) и легкой (17%) промышленности, производство строительных материалов (12%), сборка оборудования (11%), химическое и фармацевтическое производство (11%) и логистические сооружения (мультитемпературные склады, накопительные пункты и стоянки, 12%). Много запросов поступает от тепличных хозяйств и предприятий по разведению аквакультуры (9%). ТАСС

Центр помощи малому бизнесу открылся в Смоленске

В Смоленской области открылся центр кластерного развития, который будет консультировать малый и средний бизнес по юридическим вопросам. Центр будет проводить маркетинговые исследования для резидентов территориальных кластеров. Подобные центры кластерного развития созданы уже в 35 регионах России. В них предприниматели получают доступ к инновациям, технологиям, специальным услугам и квалифицированным кадрам. РИА Новости

Медведев призвал снизить издержки бизнеса

Потери бизнеса от выполнения неэффективных предписаний контрольно-надзорных органов достигают 5% ВВП, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Премьер призвал снизить расходы бизнеса на выполнение различных предписаний контрольно-надзорных органов на 20% к 2018 г. и вдвое к 2024 г. «Ситуация, когда проще договориться с проверяющими, чем исполнять требования закона, по сути является преступлением и должна быть полностью исключена», – заключил премьер. РИА Новости