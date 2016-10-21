В Берлине Сирия затмила Украину

Переговоры Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Берлине, длившиеся в ночь на четверг около пяти часов, не принесли существенных результатов. Первая часть встречи касалась урегулирования на Украине и проходила в «нормандском формате» при участии президента Петра Порошенко. Затем, уже без него, говорили о ситуации в Сирии.

Главными итогами первой части, по мнению Путина, стали подтверждение приверженности сторон минским соглашениям и некоторые договоренности по вопросам безопасности – в частности, о расширении миссии ОБСЕ. Сирийскую часть Меркель охарактеризовала как «очень ясный и жесткий обмен мнениями»: «Я четко дала понять, что международное право ясно определяет, что такое военные преступления и что бомбардировки бесчеловечны». Олланд подтвердил, что прекращение бомбардировок является одним из первых и базовых требований к России.

И это все о ней Роль России в ситуации в Сирии станет одной из главных тем двухдневного заседания Европейского совета, открывшегося в четверг в Брюсселе. Кроме того, лидеры стран ЕС обсудят проблемы миграции и беженцев.

Накануне было ясно, что базовые позиции сторон давно определены и речь идет лишь о том, чтобы обговорить «конкретику», сказал близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, Порошенко получил сигнал, что часть его идей в сфере безопасности, предваряющих политические пункты, не поддержаны Олландом и Меркель. Другим важным результатом эксперт называет подтверждение позиции Берлина и Парижа по синхронизации шагов в сфере политики и безопасности: это отвод техники на трех согласованных точках (потом еще на четырех), внесение изменений в конституцию Украины, введение контроля ОБСЕ на складах техники и вооружений и затем амнистия. Берлинская встреча важна по трем аспектам, говорит украинский политолог Вадим Карасев: «Первое – подтвердить, что Минск скорее жив, чем мертв, это важно: процесс будет идти дальше, хоть и ни шатко ни валко. Второе – все-таки начался разговор о детализации, нюансах, пример – дорожная карта. Третье – приоритетом является безопасность и разведение войск: Путин акцентировал внимание в первую очередь на этом, а не на выборах». Но спешить с реализацией минских договоренностей никто не будет, уверен эксперт: «Все тянут время – Украина считает, что оно играет на ослабление России, Путин же полагает, что поскольку Олланд и Меркель вскоре уйдут, то спешить не стоит».

В Берлине центром внимания стала Сирия, а вовсе не Украина, считает эксперт по российской внешней политике в немецком Совете по международным отношениям Кристиан Випперфюрт: «На войне в Сирии сотни людей погибают каждый день, намного больше, чем на Украине, а потому общественность и журналистов эта тема беспокоит гораздо больше. Накладывается и политический фактор: Меркель и особенно Олланд хотят подправить свои позиции, ведь в следующем году у них выборы, а их популярность, мягко говоря, не зашкаливает». Меркель может использовать вопрос санкций и сдерживания России, за что она сама выступает, для своей внутриполитической игры, говорит эксперт: например, чтобы расколоть по этому вопросу левый фланг, партии которого могут сформировать свое правительство после выборов или войти в коалицию с партией Меркель. Путин важность Сирии перед встречей в Берлине учитывал, уверен Випперфюрт: «Путин тоже хочет свои позиции улучшить, правда, пока Москва готова не на стратегические, а лишь на тактические уступки – например, прекратить бомбежки на пару дней».