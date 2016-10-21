Страховка на триллион

Минфин просит дополнительно триллион из резервного фонда «на всякий случай». Он опасается, что деньги от продажи «Роснефти» придут только в следующем году

«Подстрахуйте нас <...> если не пойдут доходы, чтобы выполнить расходы, дайте нам возможность чуть больше резервного фонда потратить», – заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Чуть больше – это 1 трлн руб., который Минфин просит разрешить использовать дополнительно. Есть риски, что деньги от продажи госпакета «Роснефти» (703,5 млрд руб.) поступят только в январе, объяснила Нестеренко.

Всего на финансирование дефицита в 2016 г. из резервного фонда планируется потратить 2,1 трлн руб.

Дополнительный 1 трлн руб. Минфин просит разрешить распределять решениями правительства. Из поправок к бюджету 2016 г., которые в пятницу в первом чтении рассматривает Госдума, следует, что Минфин опасается не успеть получить в этом году и деньги от продажи госпакета «Башнефти» (329 млрд руб. на финансирование дефицита бюджета).

Деньги на указы Еще одна проблема Минфина – неполучение обратного трансферта из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) (91,2 млрд руб.), говорит Нестеренко: «Сейчас они выходят с поправкой и не собираются нам их выплачивать, а мы учли, что мы их получим». Правительство в четверг одобрило поправку бюджета ФОМСа, сохраняющую эти деньги фонду. Они требуются в том числе на исполнение в 2017 г. «майских указов» президента по увеличению зарплаты медработникам.

Счетная палата считает просьбу «излишней» и возражает против такого права правительства. «Роснефть» уже перечислила в октябре 329 млрд руб. за акции «Башнефти», будут поступления дивидендов от «Роснефтегаза» (через этот холдинг государство владеет «Роснефтью»), говорится в заключении аудиторов на проект бюджета-2016: положения об использовании средств резервного фонда нужно исключить. Можно уточнить сумму дополнительных изъятий из резервного фонда, но риски существуют, спорит Нестеренко.

Инвестконсультант по приватизации «Роснефти» банк Intesa в середине ноября представит отчет о наличии стратегических инвесторов, готовых приобрести госпакет по приемлемой цене, и если таких не найдется, то акции у «Роснефтегаза» купит сама же «Роснефть», говорил министр экономического развития Алексей Улюкаев. В этом году бюджет так или иначе должен получить деньги от продажи «Роснефти», уверял президент Владимир Путин.

Минфину, вероятно, нужно «перехватить» триллион из резервного фонда уже в начале ноября, полагает Владимир Тихомиров из БКС: увеличены расходы в этом году, а график расходов достаточно плавный. На получение денег за акции «Роснефти» требуется время и Минфин не хочет, чтобы пришлось придерживать расходы, а потом в декабре резко увеличить их – это будет огромный приток ликвидности, продолжает Тихомиров.