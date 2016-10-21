Цифры. Тенденции. События

5,9%

До такого уровня к концу 2019 г. будет увеличен тариф взносов в Фонд ОМС на работающее население, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, тариф установлен «на весь период следующего выборного цикла до 2025 г.». По ее словам, на неработающее население тариф также будет увеличен, но нужно время «на проработку региональных бюджетов». Интерфакс

Капитал без роста

Правительство одобрило законопроект, который замораживает индексацию материнского капитала до 2020 г., сообщил Минтруд. Этот же законопроект устанавливает единый порядок индексации социальных выплат: с 2018 г. – один раз в год 1 февраля по фактической инфляции. Материнский капитал не является ежемесячной выплатой, «обеспечивающей текущее приобретение», объяснял Минтруд. Сейчас материнский капитал составляет 453 026 руб. В последний раз он индексировался на 5,5% в 2015 г. с 429 408 руб. в 2014 г. В проекте бюджета Пенсионного фонда на выплату материнского капитала заложено в 2017 г. 330,2 млрд руб., в 2018 г. – 344,7 млрд. Интерфакс, ТАСС

Опасения не сбываются

Розничные продажи в Великобритании в сентябре не изменились второй месяц подряд по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. В годовом выражении продажи повысились на 4,1%. Согласно пересмотренным данным, в августе розничные продажи в Великобритании также не изменились относительно предыдущего месяца и повысились на 6,6% к августу 2015 г. Интерфакс