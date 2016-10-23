В Москве пройдет международный фестиваль современной музыки «Другое пространство»

Со 2 по 6 ноября в Московской филармонии состоится V Международный фестиваль «Другое пространство» – один из крупнейших в России форумов современной музыки, сообщили «Интерфаксу» организаторы фестиваля. На протяжении пяти дней в Концертном зале Чайковского и Камерном зале филармонии можно будет услышать сочинения второй половины ХХ в., уже ставшие классикой, и новейшие произведения российских и зарубежных композиторов. По инициативе дирижера Владимира Юровского, составителя ключевых программ фестиваля, впервые в России прозвучат произведения признанных классиков XX в. Лучано Берио и Карлхайнца Штокхаузена, а также нашего современника Джона Адамса. Концерт-открытие завершится мировой премьерой сочинения «Фантомы» Владимира Николаева. Программы исполнят Госоркестр имени Светланова и другие коллективы. Фестиваль «Другое пространство» проводится Московской филармонией с 2009 г. Главная его цель – познакомить слушателей с шедеврами мировой музыки второй половины ХХ в. и представить музыку, которая создается сегодня. Интерфакс

На премию Астрид Линдгрен выдвинуты пять россиян

Пять писателей и иллюстраторов из России включены в список кандидатов на международную премию памяти Астрид Линдгрен 2017 г. за вклад в развитие детской и юношеской литературы. На премию претендуют писатели Артур Гиваргизов, Нина Дашевская и Владислав Крапивин и художники-иллюстраторы Сергей Любаев и Александр Траугот. Лауреаты премии будут объявлены в Стокгольме 4 апреля 2017 г. Премия памяти Астрид Линдгрен, основанная правительством Швеции в 2002 г., является крупнейшей в мире наградой в области детской литературы: ее призовой фонд составляет 5 млн шведских крон (около $550 000). В 2016 г. премию получила американско-британская писательница Мэг Розофф. РИА Новости