Дело о банкротстве Шигаева прекращено

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти посчитал необоснованным требование Балтийского банка признать банкротом его бывшего совладельца и президента Олега Шигаева. Производство по делу прекращено. Резолютивная часть решения суда опубликована на сайте арбитража. С заявлением о признании Шигаева банкротом в июле этого года обратился Балтийский банк, санатором которого в августе 2014 г. стал Альфа-банк. У Балтийского банка есть исполнительный лист о взыскании с Шигаева 36 млн руб., долг не погашен, сообщила представитель банка. Шигаева разыскивает Интерпол за мошенничество в особо крупном размере. Ведомости

2,5 млрд руб. под 9,75%

Комитет финансов Петербурга в пятницу разместил на четырехдневный депозит 1 млрд руб. временно свободных средств бюджета под 9,75% годовых. Пять банков подали на аукцион заявки по ставкам от 8,65%. Еще 1,5 млрд руб. комитет разместил на 39 дней также под 9,75%, на этот аукцион было подано три заявки по ставкам от 8,72%, сообщает СПВБ. Ведомости

Навигация завершается

Завершилась навигация маломерных судов на внутренних водоемах Мурманской области, на судоходных водоемах Республики Коми, а также в северо-восточных районах Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС. В Петербурге ориентировочно движение маломерных судов продолжится до второй декады ноября. В северных районах Карелии навигация закрывается с 31 октября, в южных – с 7 ноября. В северных районах Архангельской области движение маломерных судов прекращается с 24 октября, в центральных и южных – с 1 и 10 ноября соответственно. В Калининградской области на внутренних водоемах движение судов сохранится до начала ледостава. Интерфакс