Бей очкарика, спасай Россию

На статью «Тень опричника» (№ 194 от 17.10.2016, стр. 06)

Можно рассуждать вот здесь об уместности того или иного памятника тому или иному политическому деятелю России и при этом соблюдать нормы и приличия. Но вы поглядите и послушайте, как реагирует так называемый простой народ на эти знаки и намеки сверху в виде памятников, именований улиц и мостов, простонародных выражений г-на президента РФ. Люди звереют и уже не только открыто матерят и хают друг друга в интернете, но и конкретно рукоприкладствуют по принципу свой/чужой – патриот/не патриот. В данном и конкретном случае памятник не просто Ивану Г., а конкретно сказано, что и почему. Сказано что-то вроде: «<...> либерализм наступает на наше всё. Бей типа очкариков». Не тому памятник поставили, если только реально зачищать поляну не собираются от инакомыслия и инакомыслящих.

Всеволод Богомазов, Санкт-Петербург

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