МТС расширяет закупки Samsung

МТС прогарантирует своей розничной «дочке» – Русской телефонной компании (РТК) закупку электроники Samsung на сумму 7 млрд руб. (чуть более $112 млн по курсу ЦБ на 22 октября), следует из сообщения МТС. Гарантия будет действовать в течение трех лет. На закупки Samsung РТК может потратить и более 7 млрд руб., если будет периодически погашать обязательства по гарантии, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

С 2009 г. между МТС и Samsung действует дистрибуторское соглашение – его условия неизменны, меняется только размер гарантий, которые оператор предоставляет своей «дочке», объясняет Солодовников. Новая гарантия может стать крупнейшей в истории отношений оператора и вендора. По словам Солодовникова, рост суммы гарантии связан, в частности, с волатильностью курса рубля к основным мировым валютам. Обязанность раскрыть ее сумму появилась у МТС после того, как она превысила 1% балансовой стоимости активов оператора, говорит он. На 30 июня 2016 г. балансовая стоимость активов МТС (по МСФО) составляла 595,4 млрд руб., следует из ее отчета.

МТС увеличивает резервы на закупку Samsung на фоне развивающейся с конца августа ситуации с новым смартфоном Galaxy Note 7, производство которого вендор вынужден был прекратить из-за проблем с аккумулятором (см. врез).

Взрывная модель Мировые продажи смартфона Galaxy Note 7 начались 19 августа 2016 г., а уже 11 октября было объявлено о прекращении производства и отзыве этой модели. Причиной стали многочисленные возгорания и взрывы его батарей от перегрева, из-за которых авиакомпании стали даже запрещать провоз этой модели в самолетах. Кампания по возврату Galaxy Note 7 будет стоить Samsung, по его подсчетам, в ближайшие полгода около $2,3 млрд, а общий убыток от отзыва проблемной модели компания оценивает минимум в $5,3 млрд за полгода.

По итогам первого полугодия продажи смартфонов Samsung в России выросли год к году, утверждает представитель Samsung. По его словам, Samsung работает с МТС на стандартных условиях. А ситуация с Galaxy Note 7 никак не повлияла на прочность отношений Samsung с партнером, отмечает он.

Сеть МТС – крупнейший партнер Samsung в России. Она стала им после того, как в июне 2015 г. «Евросеть», розничные сети ее акционеров – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также «Связной» перестали торговать электроникой Samsung. Президент «Евросети» Александр Малис объяснял: у Samsung стало слишком много брака, а человек, близкий к корейскому производителю, связывал происходившее с желанием ритейлеров добиться от Samsung более выгодных условий.

Бойкот ритейлеров мало повлиял на позиции Samsung в России. По оценке, которую приводил менеджер одного из производителей электроники и подтверждали сотрудники розничных сетей, в первой половине 2016 г. на Samsung пришелся 21% всех проданных в России смартфонов – всего на 0,6 п. п. меньше, чем годом ранее.

Для розницы МТС 7 млрд руб. – не такая уж крупная закупка, тем более на три года, говорит источник, близкий к одному из операторов. Только во II квартале 2016 г. розница МТС продала товаров на 10,6 млрд руб., следует из отчетности компании. Из них 92% пришлось на продажу смартфонов.

По оценке источника, близкого к одному из конкурентов Samsung, его смартфоны составляют 80% продаж таких устройств в рознице МТС как в деньгах, так и в штуках. Исходя из этих цифр продажи смартфонов Samsung в РТК во II квартале могли составить 7,8 млрд руб.

Samsung выручку в России не раскрывает. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценивает доходы Samsung от продажи смартфонов в России в 2015 г. в 71 млрд руб., в первом полугодии 2016 г. – в 34 млрд руб. По итогам 2016 г. эта выручка может составить 80–85 млрд руб., прогнозирует Муртазин. На розницу МТС приходится примерно 14% продаж смартфонов Samsung в России, посчитал человек, близкий к одному из конкурентов Samsung. Тогда в год МТС закупает смартфонов Samsung примерно на 11–12 млрд руб.

7–8 млрд руб. – стандартная по размерам закупка у производителя масштаба Samsung для розничной сети масштаба МТС, считает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. По его мнению, проблемы Galaxy Note 7 не должны как-то повлиять на взаимоотношения оператора и производителя: вряд ли РТК сможет рассчитывать на какие-то существенные скидки от южнокорейского производителя, отмечает он. История с Galaxy Note 7 не является значимым имиджевым риском ни для Samsung, ни для МТС – на российские продажи Samsung это никак не повлияет, прогнозирует Ладыгин. Он напоминает, что у Apple у iPhone 6 зачастую гнулись корпуса, а у iPhone 5s были проблемы с приемом сигнала при определенном захвате рукой, но лояльная аудитория не отвернулась от производителя. Так же скорее всего произойдет и с Samsung, уверен он.

«Вымпелком» (возобновивший продажи Samsung в августе 2016 г.) доволен результатами сотрудничества с производителем, говорит представитель оператора Анна Айбашева. Размер закупок продукции Samsung она не раскрывает.

По мнению аналитика Otkritie Capital Александра Венграновича, расширение закупки продукции Samsung не окажет отрицательного влияния на финансовые показатели МТС. Розница МТС растет и компании логично увеличивать товарный запас, тем более перед Новым годом, считает он. По прогнозу Венграновича, в 2016 г. выручка МТС от продаж оборудования составит 48 млрд руб.

Представители «Связного» и «Евросети» отказались от комментариев.