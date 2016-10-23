Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: Вкратце

AT&T согласилась купить Time Warner за $84,5 млрд

Американский оператор связи AT&T договорился о покупке компании Time Warner за $84,5 млрд. Половину этой суммы AT&T заплатит деньгами, а половину – собственными акциями. Компании сообщили, что они ожидают закрытия сделки к концу 2017 г. WSJ

Ericsson завершила III квартал с чистым убытком впервые за четыре года

Шведская Ericsson, крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, завершила III квартал с чистым убытком впервые почти за четыре года. Он составил 233 млн шведских крон ($26,2 млн) по сравнению с чистой прибылью в 3,08 млрд крон годом ранее. Интерфакс