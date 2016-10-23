British American Tobacco станет крупнейшей табачной компанией мира после покупки Reynolds. За долю в конкуренте BAT готова заплатить $47 млрд

Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: BAT станет первой

Производитель табачных изделий British American Tobacco (BAT) сделал предложение о покупке 57,8% конкурента, второй по величине американской табачной компании Reynolds American, сообщила BAT. Сейчас компания владеет 42,2% акций Reynolds. Последняя подтвердила, что получила предложение.

Объединенная компания станет крупнейшим публичным производителем табачных изделий в мире по выручке и прибыли, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Сейчас BAT – игрок № 2 среди публичных табачных компаний, уступает Philip Morris International (см. таблицу).

Предложенная сумма сделки – $47 млрд: около $20 млрд BAT готова заплатить наличными и еще $27 млрд – своими акциями. Стоимость бизнеса Reynolds оценена в $93 млрд. BAT предлагает США провести сделку в форме присоединения, в результате все акционеры Reynolds, кроме ВАТ, могут получить $24,13 за акцию Reynolds American наличными и 0,5502 акции BAT.

Бизнес BAT и Reynolds не сильно пересекается, отмечает WSJ, сделка вряд ли столкнется с серьезными препятствиями со стороны антимонопольных регуляторов.

Основные бренды BAT – Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans. Reynolds образовалась в 2003 г. в результате слияния бизнесов в США американской R.J. Reynolds Tobacco и BAT – тогда британская компания и получила свои 42%. Reynolds выпускает сигареты под брендами Newport, Camel, Pall Mall и др., а также бездымную табачную продукцию и электронные сигареты.

Предложение BAT было ожидаемым и даже неизбежным, говорится в обзоре Credit Suisse. Американский рынок табака – один из наиболее привлекательных, а Reynolds после слияния с Lorillard стала обладателем самого интересного портфеля брендов, считают аналитики. Но время, в которое оно было сделано – менее чем за три недели до выборов президента США, – стало неожиданным, отмечает Reuters.

Сделка BAT и Reynolds может стать началом последней волны консолидации табачной отрасли, отмечает Bloomberg. «Это [сделка] может проложить дорогу для дальнейшей консолидации. Учитывая привлекательность рынка США, думаю, Japan Tobacco захочет нарастить свои масштабы на этом рынке, как и Philip Morris International», – заявил агентству аналитик Jefferies Оуэн Беннет.

Philip Morris разделил надвое бизнес в 2008 г., выделив быстрорастущее зарубежное подразделение и американское, Altria, которое погрязло в судах с курильщиками, напоминает Bloomberg. Так как слияние BAT и Reynolds угрожает лишить Philip Morris International звания крупнейшей компании, производитель Marlboro может снова консолидировать Altria, считает агентство.

«Мы не верим, что Philip Morris будет просто сидеть и ничего не предпринимать», – отметила аналитик Wells Fargo.

Reynolds не производила и не продавала продукцию за пределами США, утверждает редактор отраслевой медиагруппы «Русский табак» Максим Королев. На международном рынке продукцию под одноименными брендами выпускают и продают JTI и BAT. В частности, в России производством и дистрибуцией сигарет Pall Mall занимается BAT, Camel – JTI, говорит Королев.

Представитель BAT в России от комментариев отказался. Пресс-служба BAT на вопросы не ответила.