«Магнит» сократил прибыль

Чистая прибыль по МСФО ритейлера «Магнит» в июле – сентябре 2016 г. упала на 17,6% год к году до 14,8 млрд руб., сообщила компания. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал, что «Магнит» получит чистую прибыль в 15,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 8,2% до 28,7 млрд руб., его рентабельность сократилась до 10,67% с 11,24% год назад. Ведомости

Акции «Разгуляя» подскочили на 40%

Акции группы «Разгуляй» по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, 21 октября, взлетели на 39,68%. В течение дня стоимость бумаг обновила максимум с конца апреля на рекордных за год объемах торгов, спрос подогревался ожиданиями урегулирования вопроса с задолженностью перед «Русагро», передал «Интерфакс». На закрытие торгов одна акция стоила 8,66 руб., объем сделок составил 125,4 млн руб. Спекулятивный рост спроса на акции «Разгуляя» стал заметен в конце сентября, когда стало известно, что компания принимает меры для погашения задолженности перед «Русагро». С 22 сентября, когда начался рост бумаг «Разгуляя», их цена поднялась в 2,2 раза. Ведомости

«Модный континент» снова сменит руководство

Гендиректор и миноритарий крупного российского ритейлера «Модный континент» (сети магазинов одежды Incity и др.) Александр Попов покинет компанию, его трудовой договор закончится 15 ноября, сообщил «Ведомостям» Попов. «Я принял решение не продлевать его», – сказал топ-менеджер. Причина – разногласия с одним из членов совета директоров, отметил Попов. Попов возглавил ритейлера в апреле 2015 г., ранее работал в руководстве этой компании в 2007–2015 гг. Ведомости

«Фармстандарт» прекращает торговаться

Совет директоров ПАО «Фарм­стандарт» решил прекратить листинг глобальных депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже. Как говорится в сообщении фармпроизводителя, GDR компании с 29 ноября перестанут торговаться в Лондоне. Ранее стало известно, что основные акционеры «Фармстандарта» Виктор Харитонин и Егор Кульков хотят довести долю в фармпроизводителе до 100% и сделать компанию частной. В сентябре 2016 г. Augment Investments, бенефициарами которой являются Харитонин и Кульков, увеличила долю в «Фармстандарте» с 82,3 до 94,3%. На прошлой неделе Augment Investments направила в «Фармстандарт» требование о выкупе оставшихся акций. Интерфакс

Gett доставит покупку

Агрегатор услуг такси и заказов на доставку Gett намерен выйти на рынок доставки товаров интернет-магазинов в Москве, сказал директор направления «доставка и услуги» Gett в России Артем Степин. «Сейчас уже запустили доставку товаров с несколькими интернет-магазинами в Москве», – сказал Степин. Интерфакс