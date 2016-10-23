Новый рекорд «Газпрома»

Экспорт российского газа в Европу продолжает бить рекорды. 20 октября «Газпром» установил третий подряд исторический рекорд – 587,8 млн куб. м газа. «Он на 8,3 млн куб. м превышает показатель 19 октября и на 8,9 млн куб. м – 18 октября», – сообщил предправления «Газпрома» Алексей Миллер телекомпании НТВ. Интерфакс

Башкирия и «Роснефть» подпишут акционерное соглашение

Башкирия и «Роснефть» в декабре могут подписать акционерное соглашение по «Башнефти», заявил президент республики Рустэм Хамитов. Оно будет затрагивать вопросы управления компанией, определит дивидендную политику, вопросы благотворительности и налогов. «Представители нашей республики войдут в совет директоров «Башнефти», это произойдет в декабре 2016 г.», – добавил Хамитов. Интерфакс

Италии невыгоден «Северный поток – 2», считает экс-премьер

Расширение газопровода «Северный поток», по которому российский газ поступает в Германию, не отвечает интересам Италии. Такое мнение высказал бывший премьер Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди. «Я убежден, что «Северный поток – 2» не в интересах Италии ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения сохранения политического равновесия», – заявил Проди. Он предположил, что реализация проекта «противоречит логике антироссийских санкций». ТАСС

Interjet просит льгот

Мексиканская Interjet просит льгот по оплате самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил вице-президент по гражданской авиации ОАК Владислав Масалов. «Interjet просит рассмотреть возможность предоставления гарантий остаточной стоимости [самолетов], и мы это – возможность изменения условий оплаты за самолеты – увязываем с вариантами по гарантии остаточной стоимости», – сказал он, отметив, что ОАК готовит предложения. Интерфакс

«Стройтранснефтегаз» снизил прибыль

Чистая прибыль «Стройтранснефтегаза» (31,5% принадлежит Геннадию Тимченко) в первом полугодии снизилась на 8% до 4,5 млрд руб., свидетельствуют расчеты на основе стоимости чистых активов компании. «У компании расширился портфель заказов, появились новые проекты по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири» и обустройству Чаяндинского месторождения, расположенных в труднодоступных регионах Восточной Сибири, в связи с чем возросла потребность в дополнительных издержках – мобилизации ресурсов на новые строительные объекты», – сообщили в компании. Интерфакс