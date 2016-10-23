Цифры. Тенденции. События

Накопления достались обороне

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в федеральный бюджет 2016 г. По сравнению с действующим законом увеличивается дефицит – до 3,66% ВВП с 3% (см. таблицу). Ожидаемая среднегодовая цена барреля нефти снижена с $50 до $41. Доходы будут меньше на 370 млрд руб. (из-за падения нефтегазовых), расходы, напротив, увеличиваются на 300 млрд. В первую очередь на оборону – эти траты повышаются на 739,7 млрд руб. до 3,888 трлн. Вырастут и социальные расходы – на 177,38 млрд руб. до 4,631 трлн. Остальные сокращаются, больше других – на экономику (на 427,5 млрд руб. до 2,166 трлн). Из резервного фонда будет потрачено 2,1 трлн руб. Чтобы закрыть кредитные схемы оборонных предприятий (а также на проект «Школьное образование»), будут потрачены деньги, зарезервированные в бюджете от замороженных взносов на накопительные пенсии (342 млрд руб.). Ведомости, Интерфакс

Не всем дивиденды по силам

Минэнерго предложит исключения из правила, обязывающего госкомпании направлять не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, сообщил замминистра Вячеслав Кравченко, части компаний будет тяжело выполнить это решение, в первую очередь сетям. Интерфакс

Бюджет повышает проценты

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат пеню за просрочку по уплате налогов для компаний и индивидуальных предпринимателей. При просрочке до 30 дней она составит 1/300 ключевой ставки Центробанка (сейчас 10%), затем увеличится до 1/150. Для населения пеня не меняется – 1/300 ключевой ставки ЦБ. Интерфакс

30,8%

Может составить общая ставка страховых взносов в 2019 г. в связи с решением повысить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования с 5,1 до 5,9%, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Интерфакс