Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: Слова

Мария Захарова

«Эта адская провокационная избирательная кампания в Штатах завела людей до такого состояния, что они начинают крушить все на своем пути».

Официальный представитель МИД России сообщила, что хакеры взломали «старый сайт МИДа, который уже давно не эксплуатируется». («Ведомости»)

Наталья Поклонская

«Необходим порядок. <...> Нужно жить во взаимоуважении, а не таком протестном настроении, как это сейчас транслируется на всю страну».

Бывший прокурор Крыма считает приговор в отношении «золотых мальчиков на Gelandewagen» чрезмерно мягким и несоразмерным содеянному. («РИА Новости»)

Дональд Трамп

«Я обещаю и обязуюсь <...> что я полностью приму результаты этих великих и исторических президентских выборов – если я выиграю».

Кандидат в президенты США оставил за собой право оспорить в суде результаты выборов 8 ноября, если они покажутся ему недостаточно прозрачными. (Reuters)