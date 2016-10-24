Интерьеры квартиры Булгакова покажут на выставке

Интерьеры утраченной московской квартиры Михаила Булгакова будут восстановлены в рамках выставки «Булгаков. Две биографии», которая откроется в выставочном зале «Новый Манеж» 28 октября, сообщил директор Музея Булгакова Петр Мансилья-Круз. Это третья московская квартира Булгакова, утраченная вместе со снесенным в конце 1970-х домом 3/5 в Нащокинском переулке. Планировка и интерьеры квартиры будут восстановлены по сохранившимся фотографиям, чертежам и воспоминаниям друзей писателя. Кураторы проекта из Музея Булгакова собрали вместе более 700 экспонатов. Площадь выставки составит почти 1500 квадратных метров. Интерфакс

Кристофера Марло признали соавтором пьес Шекспира

Английский драматург Кристофер Марло (1564–1593), предполагаемый соавтор Уильяма Шекспира (1564–1616) в некоторых пьесах, впервые будет упомянут в этом качестве в новом трехтомном издании издательства Oxford University Press. Об этом сообщает газета The Guardian. Имя Марло в качестве соавтора появится на трех титульных листах драматической трилогии «Генрих VI», которая выйдет в свет в нынешнем месяце. Подобные коррективы вносятся в соответствии с результатами исследований группы 23 ученых из пяти стран. «Общепринятый взгляд в обществе заключается в том, что Шекспир ни с кем не сотрудничал, и, когда в 1986 г. эксперты предположили, что восемь пьес Шекспира содержат тексты других авторов, некоторые люди были просто возмущены, – заявил Гэри Тэйлор (Университет штата Флорида) The Guardian. – С тех пор наличие специальных знаний, новых методов и ресурсов позволили со всей очевидностью установить, что в 1986 г. мы недооценили объем работы Шекспира, сделанной совместно с соавторами». 30 лет спустя было установлено, что число таких пьес достигает 17 из 44, добавил он. «Нам удалось вполне определенно, четко установить присутствие Марло в пьесах трилогии «Генрих VI», – констатировал эксперт. ТАСС