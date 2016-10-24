«Яндекс» нашел Петербург

Яндекс запустил в Петербурге сервис «Яндекс.Доставка». Это сервис агрегации логистических операторов для доставки товаров интернет-магазинов. Порядка 46% всех покупок в интернете совершается в Москве и Петербурге, около 24% пользователей интернета находятся в столицах, говорит руководитель «Яндекс.Доставки» Дмитрий Мамонов. Партнеры сервиса в Петербурге – «Почта России», MaxiPost и логистическая служба «Стриж».

В Москве «Яндекс.Доставка» начала работу в конце июля. К ней подключено около 1700 интернет-магазинов в Москве и Московской области, доставка осуществляется в 33 800 населенных пунктов в России, рассказал Мамонов. По его словам, количество заказов растет на 30% в месяц. Больше половины потребителей отказываются от покупки, если не находят удобного способа доставки на сайте, утверждает Мамонов. По данным «Яндекса», сервис будет перечислять магазинам деньги на следующий день после вручения заказа клиенту независимо от того, передал их перевозчик или нет.

Пользователи нового сервиса смогут сэкономить на создании логистической структуры, говорит Мамонов. Клиент оплачивает только услуги транспортных компаний, добавляет он.

Товары доставляют в местный сортировочный центр «Яндекса», который может обрабатывать до 3000 заказов в сутки, говорит Мамонов. За счет объемов поставок «Яндекс.Доставка» получает скидки от транспортных компаний, говорит Мамонов. На этих скидках сервис и зарабатывает, но часть скидки предоставляется интернет-магазинами, объясняет Мамонов. Средняя стоимость доставки в Москве в августе была 283 руб., а средний чек – 2300–2500 руб., рассказывает Мамонов. В Петербурге он ожидает средний чек на аналогичном уровне.

Сервис «Яндекс.Доставка» может быть удобен для тех интернет-магазинов, у которых нет собственной службы доставки: им не придется заключать договоры с несколькими логистическими компаниями, считает операционный директор ритейлера «220 вольт» Елена Позднеева.

Пока к сервису больше вопросов, чем ответов, говорит владелец магазина Zefear.ru Евгений Лешков. Не понятно, кому выставлять претензии при потере посылки, какая компания компенсирует стоимость, а кто возьмет на себя страховку, перечисляет он. У его компании заключено несколько договоров с логистическими компаниями. При прочих равных цена доставки имеет значение, но разница не такая существенная, считает он. Лешков говорит, что пока не будет пользоваться услугами «Яндекс.Доставки».