Поле закатили

Закатка футбольного поля внутрь здания стадиона на Крестовском острове продолжалась вчера около семи часов. Движение проходило по тестовой схеме, сообщает пресс-служба администрации. На финальном этапе потребовалась дополнительная шлифовка участков бетонной чаши стадиона. После настройки системы на закатку и выкатку поля понадобится всего около часа, уточняет пресс-служба. Ведомости

Льгота на памятник

Собственники исторических зданий Петербурга получат льготы при инвестициях в сохранение культурного наследия, сообщил губернатор Георгий Полтавченко вчера на инвестиционном форуме. По его словам, согласование проходит законопроект «О внесении изменений в законы Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» и «О налоге на имущество организаций». Он устанавливает льготы по налогу на имущество организаций для собственников, в течение трех лет подряд вложивших не менее 500 млн руб. в сохранение объекта культурного наследия регионального или местного значения. При вложениях от 500 млн до 1 млрд руб. инвестор сможет пользоваться льготой три налоговых периода, больше 1 млрд руб. – пять. Ведомости