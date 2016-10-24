Philips увеличила прибыль в III квартале на 18%

Нидерландская Royal Philips NV увеличила чистую прибыль в III квартале 2016 г. на 18,2% благодаря сильным показателям подразделения в сфере медицинских технологий. При этом руководство Philips объявило о планах продажи подразделения по выпуску светодиодов и автомобильных ламп Lumileds до конца 2016 г. Чистая прибыль Philips в июле – сентябре поднялась до 383 млн евро с 324 млн за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 14% – до 649 млн евро с 570 млн. Выручка Philips повысилась на 21% – до 5,9 млрд евро. Интерфакс

Turkcell перенесла IPO инфраструктурной «дочки»

Turkcell, лидирующий сотовый оператор в Турции, приняла решение перенести дату первичного размещения акций компании Global Tower, владеющей инфраструктурными объектами, до «времени, когда ситуация на рынке будет более стабильной и безопасной». Размещение было отложено из-за участившихся атак киберпреступников и ожиданий подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США. Это IPO должно было стать первым в Турции за последние шесть месяцев и крупнейшим за три года. Изначально планировалось, что оно состоится 27 октября, а его размер составит до 385 млн турецких лир ($125 млн). Интерфакс

Xiongmai отзывает веб-камеры после кибератаки на Twitter и Spotify

Китайский производитель электроники Hangzhou Xiongmai Technology отзывает свои веб-камеры после масштабной DDoS-атаки на американского провайдера Dyn, которая привела к перебоям в работе многих сетевых ресурсов, в частности Reddit, Twitter, Spotify. Киберпреступники подключались к веб-камерам, поскольку на них использовались простые предустановленные пароли, которые пользователи должны были поменять, но не сделали этого, сообщает BBC. Отзыв касается всех плат и других компонентов, которые используются в веб-камерах. Представители Xiongmai пообещали улучшить способ защиты личных данных для своей продукции и разработать программное обеспечение, которое позволит обезопасить устройства от новых посягательств. Интерфакс

ИРИ подготовит концепцию создания госмессенджеров в январе 2017 г.

Институт развития интернета (ИРИ) планирует к концу января 2017 г. представить финальную версию концепции создания универсальной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) для федеральных и региональных органов исполнительной власти, заявил директор ИРИ по проектной деятельности Арсений Щельцин. По его словам, сейчас в ИРИ создается экспертная группа, которая будет прорабатывать как проект концепции, так и конкретные требования к функционалу мессенджеров для госорганов. Интерфакс