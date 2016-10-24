АСВ доплатит банкам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет выплачивать премию банкам, покупающим имущество и пассивы рухнувших игроков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. По словам собеседника агентства, подготовленные поправки в закон о банкротстве учитывают ситуации, когда размер передаваемых обязательств превышает стоимость передаваемого имущества банка. В этом случае АСВ будет доплачивать покупателю разницу между обязательствами и активами из фонда страхования вкладов или иного имущества. Интерфакс

В группе не скроешься

Центробанк и АСВ при оценке банка на предмет его потенциальной санации смогут проводить анализ финансового положения участников группы такого банка и связанных с ним компаний, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Проект изменений в закон о банкротстве, расширяющий полномочия регулятора, обсуждается в правительстве. Интерфакс

Биржевые спекуляции

Акции Московской биржи в понедельник подешевели на 2,7% до 112,83 руб. За неполные три сессии котировки Мосбиржи упали на 8% при незначительном снижении индекса ММВБ. Стоимость акций падает на спекуляциях о возможном выходе одного из акционеров – инвестфонда Da Vinci Capital (владеет 1% акций биржи) – из капитала компании, передало Reuters со ссылкой на осведомленный источник. В фонде это опровергают. Reuters