Mitsui инвестирует в «Р-фарм»

Mitsui & Co. планирует инвестировать в ГК «Р-фарм», единственным акционером которой является Алексей Репик. Как сообщает Nikkei, корпорация может приобрести около 10% акций российской компании за 10 млрд иен ($96,3 млн). Окончательное решение планируется принять к марту 2017 г. По данным Bloomberg, который ссылается на газету Sankei, Mitsui может приобрести до 20% российской компании. Кроме того, как сообщает издание, Японский банк международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation) может также инвестировать в «Р-фарм» или предоставить компании кредиты. Представитель «Р-фарм» от комментариев отказался. «Р-фарм» – российская фармкомпания, занимается разработкой, исследованиями, производством и дистрибуцией лекарств. Интерфакс, Ведомости

Система отследит поставки продуктов в обход эмбарго

Россельхознадзор создал электронную систему. Система позволяет выявлять недобросовестных поставщиков и получателей сельхозпродукции и продовольствия, которые обходят российское продовольственное эмбарго, сообщает служба. Россельхознадзор рекомендовал главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии (осуществляет контроль на внешней границе ЕАЭС) приостановить таким компаниям выдачу фитосанитарных сертификатов, список недобросовестных компаний в России Россельхознадзор передал в ФТС. По данным Россельхознадзора, через Белоруссию продолжает поступать продукция высокого фитосанитарного риска по поддельным фитосанитарным сертификатам Турции, Марокко, Туниса, ЮАР, Израиля, Македонии, Сербии и др. Интерфакс

Спор о буревестнике

Кондитерский концерн «Бабаевский» пытается оспорить решение Роспатента, в котором ведомство оставило в силе правовую охрану торгового знака «Дозор буревестника». «Дозор буревестника» – это конфеты, которые выпускает томская кондитерская фабрика «Красная звезда», входящая в «КДВ групп». Из решения Роспатента следует, что концерн «Бабаевский» в 2015 г. подал возражение против охраны знака «Дозор буревестника», мотивируя это тем, что выпускает конфеты «Буревестник» с 1949 г. «Красная звезда» зарегистрировала товарный знак «Дозор буревестника» в 2010 г. Интерфакс

«Эконива» покупает актив в Курской области

Федеральная антимонопольная служба предварительно согласовала приобретение «дочкой» компании «Эконива» – «Эконива-АПК Черноземье» (Воронежская обл.) долей в ООО «Ратное» (Курская обл.), сообщает ведомство. Курское сельхозпредприятие занимается выращиванием однолетних культур. По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем «Ратного» является компания «Донское поле» (Воронежская обл.), которая принадлежит двум физлицам. Интерфакс