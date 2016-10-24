Цифры. Тенденции. События

836 290 безработных

Было зарегистрировано службами занятости на 19 октября, это на 0,4% ниже, чем неделей раньше, сообщил Минтруд. За неделю безработица снизилась в 47 регионах, выросла – в 35, в том числе в 14 республиках и областях она выросла больше чем на 1%. Интерфакс

30,8%

Составит ставка страховых взносов в России в государственные внебюджетные фонды в 2019 г., заявил министр финансов Антон Силуанов. Ранее правительство одобрило законопроект о сохранении до 2020 г. общей ставки в 30%. Превышение на 0,8 процентного пункта связано с решением повысить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования с 5,1 до 5,9%, сообщил Силуанов. Интерфакс

Директор уволился из-за голодовки

Совет директоров Лучегорского угольного разреза (ЛУР; входит в состав Дальневосточной генерирующей компании) назначил нового гендиректора Александра Будаева. Предыдущий руководитель Владимир Пономаренко подал в отставку. Смена руководства последовала за тем, как 126 работников ЛУР объявили 11 октября голодовку из-за сокращений и невыплаты премий. Интерфакс