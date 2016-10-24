«Новатэку» хватит газа на четвертую линию «Ямал СПГ»

Ресурсная база «Новатэка» позволяет построить четвертую технологическую линию проекта «Ямал СПГ», сказал предправления и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон: «Никаких шагов к этому пока не сделано, с партнерами про это не говорили, но идея правильная». Сейчас проект включает три линии производительностью 5,5 млн т СПГ в год каждая. Ресурсная база проекта – Южно-Тамбейское месторождение на Ямале (доказанные и вероятные запасы по международной классификации PRMS оцениваются в 926 млрд куб. м газа и 30 млн т жидких углеводородов). Коммерсантъ, Ведомости

Nord Stream и Nord Stream 2 будут поставлять 120 млрд куб. м в год

«Газпром» признал, что рассматривает мощность газопроводов – (действующего) «Северного потока» и (обсуждаемого) «Северного потока – 2» – не по 55 млрд, а по 60 млрд куб. м газа в год (итого – 120 млрд), следует из материалов концерна. О повышении их проектной мощности впервые заявлено официально. Компания намерена подготовить «Инвестиционный замысел расширения ЕСГ для увеличения подачи газа в морские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» до 120 млрд куб. м в год» и сейчас проводит формальную процедуру определения исполнителя исследовательской работы. Интерфакс

ОПЕК ждет на встрече в Вене и не входящие в картель страны

ОПЕК пригласила на заседание 30 ноября в Вене нефтедобывающие страны, не входящие в картель, сообщил министр энергетики России Александр Новак. «На повестке дня стоит вопрос взаимодействия ОПЕК и не-ОПЕК, меры для ребалансировки рынка. Еще раз сегодня мы подтвердили, что рынок не сбалансирован, сегодня мы наблюдаем превышение предложения над спросом», – сказал он. Работа в Вене будет идти над тем, чтобы предложить наиболее оптимальный вариант для всех, отметил Новак. Интерфакс

Перевозки S7 выросли на четверть

Авиакомпании группы S7 – «Сибирь» и «Глобус» в сентябре увеличили пассажиропоток на 27,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 1,35 млн человек, сообщила компания. За девять месяцев 2016 г. перевезено 10,174 млн пассажиров, рост к январю – сентябрю 2015 г. составил 25,1%. «Мы ожидаем, что рост [пассажиропотока] сохранится в ближайшие месяцы», – приводятся в сообщении компании слова коммерческого директора группы Игоря Веретенникова. Интерфакс