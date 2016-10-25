Черное и белое

На статью «Тень опричника» (№ 194 от 17.10.2016, стр. 06)

Я все равно не вижу ничего плохого в памятниках выдающимся историческим деятелям. Да, плохо, что это используется для построения некоторых идеологических мифов. Здесь мы не так одиноки, как хотелось бы: взять, например, гору Рашмор в Южной Дакоте, на которой изображен отец-основатель США Томас Джефферсон, который по современным стандартам был жуткий расист. Никто же не предлагает сносить памятник.

Или Генри Форд, который был антисемитом и спонсировал Гитлера. И никто не предлагает автомобильную марку переименовать потому, что по нынешним временам его взгляды и многие действия не комильфо.

Так что очень здорово, что поставили памятник основателю города, это намного лучше князя Владимира в Москве, к которой он явно не имел и не имеет отношения.

Михаил Ведищев, Москва

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