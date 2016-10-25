«Новатэк» снизит добычу газа в 2017 г.

«Новатэк» ожидает небольшого падения добычи газа в 2017 г., сказал предправления компании Леонид Михельсон. «У нас есть ресурсы для поддержания полки и сохранения объемов реализации на внутреннем рынке, – уточнил Михельсон. – По конденсату будем поддерживать добычу на уровне, который обеспечит полную загрузку мощностей по переработке». КоммерсантЪ

«Газпром» и ЕС скоро помирятся

«Газпром» и Еврокомиссия близки к согласованию проекта соглашения, которое должно завершить антимонопольное расследование. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер и зампред правления «Газпрома» Александр Медведев проведут встречу на этой неделе. Представитель Еврокомиссии это не подтверждает. «Газпром» примет на себя обязательства изменить практику ведения бизнеса в ЕС, штраф на компанию наложен не будет. FT, Интерфакс

Контейнер прибыли

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по РСБУ за девять месяцев увеличилась в сравнении с 2015 г. на 49,6% до 2,21 млрд руб., сообщила компания. Помогли рост перевозок вагонным и контейнерным парком, расширение спектра услуг и контроль над издержками, отмечает оператор. Интерфакс