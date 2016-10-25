Слова
Сергей Иванов
«Когда мы говорим о гипотетической возможности третьей мировой войны, я полагаю, все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны».
А вот холодная, информационная и пропагандистская война, уверен бывший руководитель кремлевской администрации, – «это жизненный факт». (FT)
Александр Хинштейн
«Это предложение <...> крайне почетно, потому что Росгвардия – это самое молодое силовое ведомство страны, это спецназ президента».
Экс-депутат Госдумы на посту советника директора Росгвардии будет заниматься вопросами правового регулирования и «пропагандистского обеспечения». (НСН)
Виктор Орбан
«Свободолюбивые люди должны спасти Брюссель от советизации, от тех, кто хочет указывать нам, с кем мы должны жить в наших странах».
Премьер-министр Венгрии в очередной раз не согласился с требованиями Евросоюза и призвал «закрыть границу, чтобы остановить приток мигрантов с юга». (Reuters)