Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: Слова

Сергей Иванов

«Когда мы говорим о гипотетической возможности третьей мировой войны, я полагаю, все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны».

А вот холодная, информационная и пропагандистская война, уверен бывший руководитель кремлевской администрации, – «это жизненный факт». (FT)

Александр Хинштейн

«Это предложение <...> крайне почетно, потому что Росгвардия – это самое молодое силовое ведомство страны, это спецназ президента».

Экс-депутат Госдумы на посту советника директора Росгвардии будет заниматься вопросами правового регулирования и «пропагандистского обеспечения». (НСН)

Виктор Орбан

«Свободолюбивые люди должны спасти Брюссель от советизации, от тех, кто хочет указывать нам, с кем мы должны жить в наших странах».

Премьер-министр Венгрии в очередной раз не согласился с требованиями Евросоюза и призвал «закрыть границу, чтобы остановить приток мигрантов с юга». (Reuters)