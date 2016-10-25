Статья опубликована в № 4189 от 25.10.2016 под заголовком: Москва завысила расходы

Москва завысила расходы

Москва резко увеличивает расходы. Одной из причин может быть желание обезопасить себя от притязаний федерального центра на остатки бюджета
Москва не жалеет денег на дороги
Москва не жалеет денег на дороги
Максим Стулов / Ведомости

Дефицит бюджета Москвы в 2017 г. может составить рекордные при мэре Сергее Собянине 218 млрд руб. (11% доходов), следует из проекта ее бюджета на предстоящую «трехлетку». В действующем законе планировался куда более скромный дефицит – 34 млрд руб. (2%). И хотя теперь Москва ждет и более высоких доходов, этого недостаточно, чтобы компенсировать резкий рост расходов (см. таблицу).

Фото: Как перекопали Москву
В плане благоустройства – больше 70 территорий, в основном в центре города

Дефицит увеличивается главным образом из-за роста капитальных расходов, полагает аналитик S&P Карен Вартапетов. Москва планирует потратить на городское строительство в 2016–2019 гг. 1,9 трлн руб. (данные Адресной инвестиционной программы, АИП). В 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на четверть по сравнению с действующей программой, а в 2018 г. – на 18% (до 484 млрд и 478 млрд руб. соответственно).

Увеличение расходов на развитие города связано в том числе с размораживанием крупных инфраструктурных проектов, которые правительство Москвы приостановило в 2015 г. из-за неопределенной экономической ситуации, комментирует руководитель департамента экономической политики и развития Максим Решетников. Кроме того, город активно строит метро, готовится к ЧМ-2018, реализует большие программы по модернизации социальной сферы, развитию городской среды, продолжает он.

Доходы устойчивее

Структура доходов бюджета стала более равномерной, по словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой. В 2011 г. более 18% налогов поступало от нефтегазового сектора, сейчас – до 4%. В 2012 г., по ее словам, 25% налога на прибыль давала одна организация (крупнейший налогоплательщик – «Газпром»), сейчас доля ни одной компании не превышает 7%.

Львиная часть расходов – по программе «Развитие транспортной системы», в ближайшие годы на нее потратят 1,27 трлн руб. – более 2/3 всей АИП. Больше половины этих денег пойдет на строительство метро – 654 млрд руб. Примерно в 1,5 раза вырастут затраты на строительство автодорог. Эти расходы в 2017 г. планируется увеличить с 99 млрд до 150 млрд руб., в 2018 г. – со 110 млрд до 152 млрд. По сравнению с действующим законом Москва ожидает большего роста доходов, чем планировалось. Но и это консервативный прогноз, считает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, например, в этом году план по налогу на прибыль будет перевыполнен. Ключевой риск при планировании московского бюджета – невозможность точно прогнозировать поступления налога на прибыль (около 30% доходов), считает Вартапетов. По его словам, он «крайне волатилен» и сильно зависит от налоговых новаций федерального центра. Вартапетов приводит в пример недавнее решение увеличить федеральную долю налога на прибыль с 2 до 3 п. п. из 20%, чтобы перераспределить эти деньги для поддержки бедных регионов. Собянин называл это решение «политическим» и говорил, что «отобрать и поделить» ни к чему хорошему не приводит. Москва может потерять около 30 млрд руб. (прогноз по налогу на прибыль на 2017 г. – 535,7 млрд).

Когда федеральный центр изыскивает все возможности для пополнения бюджета, Москва остается лакомым куском, говорит близкий к мэрии консультант. По его мнению, не исключено, что Москва завысила расходы в том числе и для того, чтобы защитить остатки на счетах. Представитель департамента финансов это не комментирует.

Традиционно в бюджет закладываются максимальные расходы по всем статьям и в конце года часть переносится на следующий год, говорит Редькин. Остатки на счетах по итогам года составляют 150–200 млрд руб., а в течение года могут достигать и нескольких сотен миллиардов рублей (в середине 2015 г. было 508,4 млрд руб.).

На 1 сентября план по расходам выполнен всего на 54% (992 млрд из 1847 млрд руб.), профицит – 226,5 млрд, приводит данные Редькин, даже с учетом ускорения расходов в IV квартале маловероятно, что город потратит все, что собирался. Он ожидает профицита бюджета в 2016 г. (город прогнозирует дефицит в 172 млрд руб.), а в 2017 г. – сбалансированного бюджета или небольшого дефицита.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото