Спорная цена

Компании и люди стали в 1,5 раза чаще оспаривать кадастровую стоимость имущества. Цену сбили на четверть

За январь – сентябрь было подано 29 000 заявлений об оспаривании кадастровой стоимости почти 60 000 объектов (в основном земли). Это в 1,5 раза больше, чем год назад, сообщил Росреестр. Почти треть жалоб – от населения. Общая стоимость этой недвижимости была снижена на 28% – с 2,1 трлн до 1,5 трлн руб.

Есть серьезные ошибки, например, владелице половины однокомнатной квартиры в Москве насчитали 8,5 млн руб. налога на имущество – с площади всего дома, рассказывает председатель СРО оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский.

Система кадастровой оценки несовершенна, хотя ее значение растет, признает Росреестр. От кадастровой стоимости с 2014 г. считается налог на имущество организаций. А с 2015 г. и налог на имущество населения в 28 регионах, остальные должны это начать делать до 2020 г. Одна из главных проблем – недостаток информации, говорит представитель Минэкономразвития: она не копится и не пополняется в постоянном режиме.

Сейчас оценку проводят независимые оценщики, а утверждают региональные и местные власти. Оспорить ее можно в суде или в специальных комиссиях Росреестра. С 2017 г. система изменится: вводится госмонополия на оценку – ее смогут проводить только государственные бюджетные учреждения. Появление единой методики должно предупредить ошибки, рассчитывают в Росреестре. Качество информации в кадастре не улучшится только от замены независимого оценщика государственным, скептичен Каминский.

После 2017 г. в некоторых регионах оспорить оценку можно будет только в суде, напоминает гендиректор СРО «Ассоциация российских магистров оценки» Елена Петровская. Регион будет сам решать, создавать ли комиссию.