Микрокредиторам прописали стандарт

Микрофинансовые организации (МФО) при заключении договора микрозайма обязаны будут соблюдать требования базового стандарта защиты прав и интересов получателей ее финансовых услуг. Такой базовый стандарт разрабатывается каждой саморегулируемой организацией, объединяющей МФО, говорится в проекте указания ЦБ. Регулятор требует, чтобы МФО информировали клиентов об услугах, оказываемых за дополнительную плату, о рисках и возможных потерях, связанных с выдачей займа или привлечением денег. ТАСС

ВТБ по зернышку клюет

ВТБ во вторник второй раз разместил биржевые однодневные облигации на 4,1 млрд руб. от планируемых 25 млрд руб. под 10,26% годовых, сообщил банк. Днем ранее он разместил лишь 3 млрд руб.

Позже старший вице-президент ВТБ Олег Горлинский заявил, что госбанк рассматривает вопрос привлечения кредитной линии ликвидности ЦБ. «Говорить сейчас о конкретных сумме и сроке некорректно. Решение о том, привлекать его или нет и в каком размере, примем, когда ситуация до этого дозреет», – сказал он. Ведомости, Интерфакс