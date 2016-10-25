Статья опубликована в № 4190 от 26.10.2016 под заголовком: Вкратце

Google купил разработчика технологии слежения за глазами

Google купил компанию Eyefluence, работающую над интерфейсом управления приборами дополненной и виртуальной реальности с помощью движений глазами, сообщает в своем блоге Eyefluence. Сумма сделки неизвестна. С 2013 г. компания привлекла $21,6 млн от таких инвесторов, как Capital, Jazz Venture Partners, Motorola Solutions Venture Capital и NHN Investment. Интерфакс

Акции «Мегафона» обновили исторический минимум

Акции «Мегафона» во вторник обновили исторический минимум на ожиданиях, что индексный провайдер MSCI в рамках полугодовой ноябрьской ребалансировки индексов исключит из индекса MSCI Russia глобальные депозитарные расписки (GDR) компании. На Московской бирже акции «Мегафона» во вторник подешевели до 561 руб. (-1,2%). Интерфакс

IBM утвердила программу выкупа акций на $3 млрд

Совет директоров крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг IBM одобрил новую программу выкупа акций на сумму $3 млрд. Она расширит текущую аналогичную программу, в рамках которой на конец сентября оставались неиспользованными почти $3 млрд. Кроме того, IBM объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $1,4 на акцию начиная с 10 декабря. Интерфакс

«Почта России» исполнила оферту по облигациям на 5,4 млрд руб.

ФГУП «Почта России» приобрело в рамках оферты облигации 2, 3 и 4-й серий, говорится в сообщениях эмитента. Эмитент выкупил облигации на общую сумму более 5,43 млрд руб. Интерфакс