Мальков вывели из-под эмбарго

Правительство России приняло постановление, которое расширяет список молоди рыб и ракообразных, не подпадающих под продовольственное эмбарго. Согласно документу, подписанному 22 октября и размещенному на портале правовой информации, из списка запрещенной продукции исключаются мальки камбалы-тюрбо и лаврака. К разрешенной молоди устриц и мидий добавлена молодь белоногой креветки. Мальки лосося и форели были исключены из списка спустя несколько дней после введения продэмбарго, чтобы обеспечить ими товарное рыбоводство. Позже по этой же причине были разрешены поставки молоди устриц и мидий. Интерфакс

«Протек» выплатит дивиденды

Совет директоров ОАО «Протек» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2016 г. из расчета 7,5 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 3,9 млрд руб. Акционеры «Протека» обсудят дивиденды на внеочередном собрании 1 декабря. По итогам 2015 г. компания выплатила дивиденды из расчета 11 руб. на акцию, или всего 5,79 млрд руб. Интерфакс

50 млн евро на посуду

Группа инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций, включающая французскую компанию CDC International Capital и холдинговую компанию Бахрейна Mumtalakat, одобрила первый транш финансирования производителю посуды из стекла Arc на 50 млн евро, сообщил РФПИ. Средства пойдут в том числе на расширение производственных мощностей в России и строительство нового завода в Калининграде. Предполагаемые совокупные инвестиции партнеров – до 250 млн евро. ТАСС

Турецкие цитрусы едут в Россию

Поставки в Россию цитрусовых из Турции, с которых снят временный запрет, могут начаться в ближайшее время, сообщил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. ТАСС