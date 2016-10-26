«Онэксим» скоро продаст долю в UC Rusal

Пакет акций UC Rusal на балансе ВТБ сократился с 17,02 до 13,16%, сообщил банк. Снижение доли произошло в рамках сделки репо. 17,02% акций UC Rusal принадлежит группе «Онэксим». 12% из этого пакета планирует выкупить еще один совладелец UC Rusal – Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. Вексельберг в интервью «России 24» выразил надежду, что сделка вскоре будет закрыта. Интерфакс, Ведомости

«Шереметьево» реструктурирует долг ВЭБу

«Шереметьево» договорилось с ВЭБом об условиях реструктуризации долга на $551 млн, соглашение еще не подписано, рассказал гендиректор аэропорта Михаил Василенко. Вопрос о реструктуризации долга «Шереметьево» находится на финальной стадии согласования, заявили в пресс-службе ВЭБа. «Шереметьево» также должно $168 млн Сбербанку и $128 млн – ВТБ, рассказывал в январе Василенко. Ведомости

ОПЕК договаривается с производителями нефти

Венесуэла предлагает производителям нефти, не входящим в ОПЕК, сократить добычу на 400 000–500 000 барр. в сутки, сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. Страны ОПЕК готовы сократить добычу на 700 000 барр. в сутки – до 32,5–33 млн барр. в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, добывают порядка 16 млн барр. в сутки. Интерфакс

«Лукойл» оценил болгарский штраф

«Лукойл» оценивает возможный штраф антимонопольного ведомства Болгарии в 150 млн евро, следует из проспекта евробондов компании. Как сообщалось, 10 октября Комиссия по защите конкуренции Болгарии обвинила «Лукойл Болгария», «Shell Болгария», «OMV Болгария», NIS Petrol (сербская «дочка» «Газпром нефти») и болгарскую Petrol в проведении единой ценовой политики и обмене информацией о продажах. Стороны могут представить свои возражения до 9 ноября. «Если мы не можем успешно возразить, обжаловать или иным образом оспорить это решение, этот спор может привести к штрафу», – поясняет «Лукойл». Интерфакс

«Интер РАО» переизберет правление

Совет директоров «Интер РАО» 28 октября рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании членов правления компании, говорится в ее сообщении. Этот вопрос дополнительно включен в повестку заседания. Представитель «Интер РАО» сказал, что ротация связана с практикой назначения на ключевые должности сотрудников из кадрового резерва. Ведомости