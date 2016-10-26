Цифры. Тенденции. События

800 000 сотрудников

В январе – сентябре 2016 г. получили 19,5 млрд руб. задержанной зарплаты от работодателей, исполнивших предписания Роструда, сообщила пресс-служба ведомства. За девять месяцев 2016 г. Роструд выявил 89 800 нарушений оплаты труда в компаниях. По итогам проверок ведомство выдало работодателям 70 800 предписаний об устранении нарушений. Интерфакс

Как побороть текучесть судейских работников

По словам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, текучесть работников судебного аппарата доходит до 200% в течение года. Она объясняется как высокими требованиями, предъявляемыми к работникам, так и зарплатой, которая этим высоким требованиям не соответствует, сообщил Лебедев. Он отметил, что есть два способа решения проблемы: либо обратиться к президенту с предложением внести изменения в указ об оплате труда в органах государственной службы, либо внести в Госдуму проект федерального закона о судебной службе, который будет регулировать в том числе и вопросы оплаты труда. Интерфакс

98% индивидуальных предпринимателей Москвы

применяют специальные режимы налогообложения – упрощенную и патентную системы, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. При этом доля предпринимателей, купивших патент, в 2015 г. составила около 14%. По данным исследования PwC, в 2015 г. число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве составило 244 000, в 2010 г. их насчитывалось 162 000. Более 60% предпринимателей занято в сфере услуг (перевозки, консалтинг, услуги в сфере IT). Интерфакс

Прокуратура выжала 3 млрд руб. из работодателей

Прокуратура с начала года выбила из работодателей Дальнего Востока более 3 млрд руб. задержанной зарплаты рабочим. Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры в Дальневосточном округе, в 2016 г. в регионе выросла задолженность по зарплатам. На 1 октября 2016 г. в округе 56% долга приходилось на 24 предприятия, находящихся на разных стадиях банкротства. Интерфакс